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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

“Black Friday”de alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

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“Black Friday”de alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma günü olan ve dünyada alışveriş gününe tarihte ilk kez 1961 yılında geçen “Black Friday” yani Kara Cuma veya Muhteşem Cuma ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi online alışverişin günü olacak. Peki kullanıcılar alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Olası bir şikayet durumunda nasıl bir yol almaları gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Mali Müşavir Evren Özmen, “Mutlaka mevcut kredi kartınızı değil, sanal kartınızı kullanın. Olası bir kart kopyalanması durumunda karşılaşacağınız olumsuzlukları minimuma indirecektir” diyerek SSS Güvenlik Sertifikası ve bunun URL’deki yansıması olan “https” ile ilgili hatırlatma yaptı: “Htpps, ödeme işlemlerini yaptığınız websitesinde veya e-ticaret sitesinde, kart bilgilerinin bankaya aktarılırken şifrelenmesini sağlar. Bu sayede bilgilerin 3’üncü kişiler tarafından ele geçirilmesini önler. Bu nedenle online alışveriş yaptığınız sitenin adres çubuğunda “http” değil “https” olmasına dikkat edin” uyarısında bulundu. Ayrıca “alışveriş yapılacak internet sitesinin orijinal isminin adres çubuğundaki kurumsal sayfasında yer almasına dikkat edin. Sahte veya taklit bir site olmasın” olarak ekleme yaptı. 

“Ürünün fiyatı önce artırılıp, sonra düşürülmüş. Şikayet edebilir miyim?”

Kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda olduğu şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığının düşünüldüğü durumlarda Özmen, Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat uygulaması üzerinden bildirim yapılabileceğine dikkat çekti. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün haksız fiyat artışı yapılan ürünlerde tüketicinin şikayet bildirimini mobil platformlardan daha kolay iletebilmesini ve ilgili şikayete dair yapılan incelemenin hangi aşamada olduğunu kullanıcılara bildirir.

Ayrıca şikayetlerin yalnızca bu uygulama üzerinden değil, tuketicisikayeti.gtb.gov.tr üzerinden de yapılabileceğini hatırlatan Özmen ayrıca şu konular hakkında kullanıcıları uyardı: 

- E-ticaret sitesi içerisinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, Etbis Kaydı gibi bilgilerin olup olmadığını kontrol edin.

- Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan “verilerinizin çalınması” konusuna dikkat edin. Bunun için indirim varmış gibi mailing yapan firmalar olacaktır. Genelde Black Friday süresince son 50 ürün, son indirim gibi mail gönderilerek verileriniz ele geçirilmeye çalışılabilir. Bilmediğiniz sitelerin ve kurumların bu tarz mailing’lerindeki ekleri açmayın, pop-up’larına tıklamayın.

- 5651 numaralı loglama yasasından haberiniz var mı? Birden çok kullanıcısı olan ve interneti paylaştıran kurumların bu yasadan sorumlu olduğunu unutmayın. Bu da internet üzerinde yapılabilecek suçların önlenmesine yönelik veya yapılan suçların tespiti için internet üzerinden yapılan işlemlerin kayıtlarını kişi bilgileri ile beraber tutmasını zorunlu kılar. Bu sebeple genel kablosuz ağlardan internete bağlanırken dikkat edin. Ortak kablosuz ağlara bağlanarak alışveriş yapmak yerine, paylaşımlı ağları kullanmayı tercih edin.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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