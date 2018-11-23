Black Friday nedir? Black Friday indirimleri ile gündemde
Black Friday, her yıl sonbahar aylarında dünya çapında birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen indirim dönemidir. Birçok firmanın özel olarak belirlediği indirimleri sunduğu Black Friday, ABD'de ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Gününün ertesine denk gelen cuma günü gerçekleşmektedir. İşte, Black Friday indirimleri ve gelenek haline gelen bu uygulamanın tarihçesi hakkında bazı bilgiler
Black Friday indirimleri ile bu yıl da üretici ve tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Sonbahar aylarına denk gelen Black Friday, üreticilerin gerçekleştirdiği kampanyalarla satışların da artışına olanak sağlıyor. Peki, Black Friday nedir? İşte, bu yıl 23 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan Black Friday hakkında bazı bilgiler
BLACK FRİDAY NEDİR?
Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan Black Friday, birçok firmanın indirimlerini tüketicilere sunduğu bir ritüel haline gelmiştir. Amerika'da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü'nün hemen sonraki cuma günü gerçekleştirilen Black Friday indirimleri, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde de gerçekleşen bu indirimler, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Tekno Cuma, Beklenen Cuma gibi isimlerle anılmaktadır.
BLACK FRİDAY TARİHİ
Black Friday, 24 Eylül 1869'da meydana gelen bir borsa felaketiydi. Yaşanan spekülasyonunun ardından, altın fiyatı düştü ve piyasalar çöktü. Günümüzde ise perakendecilerin müşterilerini çekmek için şafak vakti saatlerinde özel promosyonlar sunmaları ve kapılarını açmaları yaygındır.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?
Geçtiğimiz yıl 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam eden Black Friday, bu yıl 23 Kasım’da başlayacak. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.
NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?
Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.
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