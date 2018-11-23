Black Friday nedir? Black Friday indirimleri ile gündemde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
23.11.2018 - 08:05, Son Güncelleme:

Black Friday nedir? Black Friday indirimleri ile gündemde

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Black Friday nedir? Black Friday indirimleri ile gündemde

Black Friday, her yıl sonbahar aylarında dünya çapında birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen indirim dönemidir. Birçok firmanın özel olarak belirlediği indirimleri sunduğu Black Friday, ABD'de ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Gününün ertesine denk gelen cuma günü gerçekleşmektedir. İşte, Black Friday indirimleri ve gelenek haline gelen bu uygulamanın tarihçesi hakkında bazı bilgiler

Black Friday indirimleri ile bu yıl da üretici ve tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Sonbahar aylarına denk gelen Black Friday, üreticilerin gerçekleştirdiği kampanyalarla satışların da artışına olanak sağlıyor. Peki, Black Friday nedir? İşte, bu yıl 23 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek olan Black Friday hakkında bazı bilgiler

BLACK FRİDAY NEDİR?

Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan Black Friday, birçok firmanın indirimlerini tüketicilere sunduğu bir ritüel haline gelmiştir. Amerika'da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü'nün hemen sonraki cuma günü gerçekleştirilen Black Friday indirimleri, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde de gerçekleşen bu indirimler, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Tekno Cuma, Beklenen Cuma gibi isimlerle anılmaktadır.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Black Friday, 24 Eylül 1869'da meydana gelen bir borsa felaketiydi. Yaşanan spekülasyonunun ardından, altın fiyatı düştü ve piyasalar çöktü. Günümüzde ise perakendecilerin müşterilerini çekmek için şafak vakti saatlerinde özel promosyonlar sunmaları ve kapılarını açmaları yaygındır. 

BLACK FRİDAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Geçtiğimiz yıl 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam eden Black Friday, bu yıl 23 Kasım’da başlayacak. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.

NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

 

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