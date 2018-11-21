Black Friday kapsamında LG, 7 TL'ye amiral telefon satacak!
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, Black Friday kapsamında Türkiye'de amiral telefonlarını 7 TL'den satışa sunacak.
LG, Black Friday kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL fiyat etiketi ile satacak. Söz konusu kampanyanın 23 Kasım sabah 10:00'da başlayıp aynı gün 22:00 da sona ereceği açıklandı.
Kampanya boyunca saat tam 10:00'da, 12:00'da, 14:00'da, 16:00'da, 18:00'da, 20:00'da, 22:00'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler.
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