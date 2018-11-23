Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek, son gün ne zaman?
Günlerdir konuşulan ve duyurusu yapılan Black Friday indirimleri, 23 Kasım itibariyle başladı. Black Friday’in geçerli olduğu günlerde dizüstü bilgisayarlardan çok satan akıllı telefonlara, oyun konsollarından mutfak gereçlerine ve oyuncaklara kadar birçok ürün çok daha uygun fiyatlara satışa sunulacak. Peki, Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
Genellikle yılda bir kez yapılan indirim etkinliği Black Friday hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. ABD’de ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü'nü takiben gerçekleşen Black Friday, bu yıl 23 Kasım’da başladı ancak bazı mağazalar indirimlerini çok daha önceden sundu. İndirimlerden daha uzun süre yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdi son gün araştırması yapıyor. Peki, Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan Black Friday indirim günleri genellikle bir haftaya yayılıyor. Yüzde 25 ile 80 arasında değişen oranda indirimlerin yapıldığı Black Friday’in tarih aralığını markaların kendisi belirliyor.
NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?
Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.
VALİZLERLE ALIŞVERİŞE GİTTİLER
Black Friday alışveriş çılgınlığı başladı. ABD başta olmak üzere tüm dünyada her yıl kasım ayının son günleri büyük indirimler uygulanıyor. Türkiye'de Kara Cuma olarak bilinen indirim günlerinde vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırmadan AVM önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok kişinin alışverişe valizlerle geldiği görüldü.
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