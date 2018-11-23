Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek, son gün ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
23.11.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek, son gün ne zaman?

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Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek, son gün ne zaman?

Günlerdir konuşulan ve duyurusu yapılan Black Friday indirimleri, 23 Kasım itibariyle başladı. Black Friday’in geçerli olduğu günlerde dizüstü bilgisayarlardan çok satan akıllı telefonlara, oyun konsollarından mutfak gereçlerine ve oyuncaklara kadar birçok ürün çok daha uygun fiyatlara satışa sunulacak. Peki, Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Genellikle yılda bir kez yapılan indirim etkinliği Black Friday hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. ABD’de ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü'nü takiben gerçekleşen Black Friday, bu yıl 23 Kasım’da başladı ancak bazı mağazalar indirimlerini çok daha önceden sundu. İndirimlerden daha uzun süre yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdi son gün araştırması yapıyor. Peki, Black Friday indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan Black Friday indirim günleri genellikle bir haftaya yayılıyor. Yüzde 25 ile 80 arasında değişen oranda indirimlerin yapıldığı Black Friday’in tarih aralığını markaların kendisi belirliyor.

NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

VALİZLERLE ALIŞVERİŞE GİTTİLER

Black Friday alışveriş çılgınlığı başladı. ABD başta olmak üzere tüm dünyada her yıl kasım ayının son günleri büyük indirimler uygulanıyor. Türkiye'de Kara Cuma olarak bilinen indirim günlerinde vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırmadan AVM önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok kişinin alışverişe valizlerle geldiği görüldü.

 

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