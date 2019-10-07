BKM'den dolandırıcılara karşı toplumu uyaran kampanya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBKM'den dolandırıcılara karşı toplumu uyaran kampanya
GeriTeknoloji BKM'den dolandırıcılara karşı toplumu uyaran kampanya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
07.10.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

BKM'den dolandırıcılara karşı toplumu uyaran kampanya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BKM'den dolandırıcılara karşı toplumu uyaran kampanya

Bankalararası Kart Merkezi'nin Demet Evgar ile birlikte gerçekleştirdiği, herkesi dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaya çağıran “Palavra!” reklam kampanyasının yankı uyandırmasının ardından ikinci reklam filmi de izleyicilerle buluştu. İlk filmin 80 milyonun üzerinde izlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dijital dünyada böylesine fazla ayak izi bıraktığımız bir dönemde bilgi güvenliği geri plana atılamayacak derecede önemli. Dolandırıcılık teşebbüslerinin yüksek olduğu sektörlerde kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalar iyileştirilse de en büyük iş kullanıcılara düşüyor. Bu noktada Demet Evgar'la böylesine ses getiren projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM), finansal tüketicileri dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak üzere başarılı oyuncu Demet Evgar'la birlikte hayata geçirdiği “Palavra!” reklam kampanyasının devamı niteliğindeki ikinci reklam filmini izleyicilerle buluşturdu. Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin mizahi bir üslupla anlatıldığı kampanya kapsamında daha önce “Palavra” şarkısını seslendiren ve klibin başrolünde yer alan Demet Evgar, bu kez “Sana Ne!” şarkısını bilgi güvenliğine yönelik farkındalığı artırıcı sözlerle seslendiriyor.

“Önce kullanıcılar bilinçlenmeli”

BKM olarak bilgi güvenliğiyle ilgili akıllara takılan tüm soruların yanıtının bulunabilmesi için hayata geçirdikleri bilgiguvende.com'a yapılan ziyaretlerin, “Palavra!” kampanyasından sonra bir hayli arttığını ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dijital dünyada böylesine fazla ayak izi bıraktığımız bir dönemde, BKM olarak bilgi güvenliğinin geri plana atılamayacak derecede önemli olduğunu her platformda vurguluyoruz. Ödeme alışkanlıklarımız değişirken ve nakit kullanımımız giderek azalırken, günden güne hayatın her alanında daha fazla kart kullanıyoruz. Bu değişim dolandırıcılık yöntemlerine de yansıyor; sosyal mühendislik, siber dolandırıcılık gibi yeni dolandırıcılık türleri hayatımıza giriyor” diye konuştu.

BKM olarak bilgi ve teknoloji çağında toplumu bilinçlendirme konusunda çok ciddi adımlar attıklarının altını çizen Canko, şunları söyledi: “Dolandırıcılık teşebbüslerinin yüksek olduğu sektörler de kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalarını her geçen gün iyileştiriyor. Dolandırıcılıkla mücadelede Avrupa'dan 10, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumdayız. Ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümünün sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapıldığını söyleyebiliriz. Bu sonuç, dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük işin kullanıcılara düştüğünü gösteriyor. BKM olarak www.bilgiguvende.com sayesinde bilgi güvenliğine dair doğru ve güvenilir içeriklerin kullanıcılarla buluşmasını ve farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Bu noktada sesimizin daha kuvvetli çıkması için sevgili Demet Evgar'la ses getiren projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır: ‘Sana Ne!'”

Evgar'la hayata geçirdikleri ilk reklam filmi projesinin beklentilerinin de üzerinde bir yankı uyandırdığını söyleyen Canko, şöyle konuştu: “Kendisine bu projede bize destek vererek bilgi güvenliğiyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmamıza katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Palavra filmimiz 80 milyonun üzerinde izlenme elde etti, eminim ki ikinci filmimiz de müthiş sonuçlar doğuracak. Yine çok eğlenceli ve akılda kalıcı bir projenin ortaya çıktığını düşünüyorum. Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara ‘Sana Ne!' diyeceğiz.”

Birkaç basit yöntemle dolandırıcılığı engellemek mümkün

SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerini mutlaka kontrol edin. Adresi kendiniz yazarak girin.

İnternet tarayıcısı ayarlarının sahtekârlık sitelerini açmayı engelleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

Bilmediğiniz kaynaklardan gönderilen veya tanıdığınız kişilerden şüpheli konu başlıklarıyla gelen SMS, WhatsApp ve e-posta iletilerindeki linklere tıklamayın.

Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indirilen uygulamalar nedeniyle telefonlara virüs bulaşabilir. Ayrıca telefon rehberiniz, gelen SMS'ler ve bankacılık bilgileriniz de ele geçirilebilir. Bu sebeple cep telefonu uygulamalarını mutlaka resmi uygulama mağazalarından indirin.

İnternet alışverişi yapacağınız web sitelerini iyice araştırın, bilinen ve güvenilir bulduğunuz alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.

SMS'le iletilen tek kullanımlık şifrelerin bulunduğu mesajlarda, iş yeri adı ve tutar bilgilerini mutlaka kontrol edin.

ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?