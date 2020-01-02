Biznet ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan “IoT” İşbirliği

İmzalanan protokolde, akademi, sanayi ve özel sektör ortaklıkları için örnek bir oluşum olduğu vurgulanarak; bu yapıda, “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve Nesnelerin İnternetinin (IoT) siber dayanıklılığının arttırılması için uzman yetiştirilmesi”, “bilgi birikiminin oluşturulması” ve “küresel örnekleri ile rekabet edebilecek yerli ürün, hizmet, eğitimlerin geliştirilmesi” gibi ortak yürütülecek çalışmalar ana çerçeve olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından yapılan açıklamada, “Dünyada sayılı merkezlerin yapabildiği akıllı cihazların siber güvenlik test ve değerlendirmesinin ülkemizde de yapılabilmesi için altyapı kurulması, test prosedürlerinin oluşturulması ve insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İstanbul TTO’nun ortaklığı, Arçelik ile Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneği’nin (ECİD) iştirakleriyle, üniversitemizin Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan ISTEC projesinde, sektörün önde gelen güvenlik kuruluşlarından Biznet Bilişim ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.” şeklinde görüşler paylaşıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Biznet Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu ise, tüm dünyada bile sınırlı sayıda bulunan böylesi bir merkezin ülkemizde kurulmasına vesile olan tüm paydaşlara Biznet Bilişim olarak müteşekkir olduklarını belirterek; “Böyle bir işbirliğini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa gibi güzide bir eğitim kurumuyla yapmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Faaliyete başladığımız 20 yıla yaklaşan bir zaman boyunca sadece siber güvenlikle ilgilenen bir firma olduk. Hızla gelişen teknolojilerle yeni alanların siber güvenliği stratejik önceliklerimiz arasındadır. İmzaladığımız bu protokolle alanın gelişimi çok önemli çalışmalara imza atacağımıza eminiz.” dedi.