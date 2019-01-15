Biyogirişimciler dünyaya açılıyor
Biyoteknoloji alanındaki girişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde ve büyümesinde hızlandırıcı rol oynamayı amaçlayan BIO Startup Programı’nın dördüncüsü için başvuru süreci başladı.
AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilecek olan ve odağı sağlık biyoteknolojisi olarak belirlenen, Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup için başvurular 9 Ocak – 6 Mart 2019 tarihleri arasında www.biostartup2019.com üzerinden yapılabilecek. Programa katılacak biyogirişimciler ek olarak TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) himayesinde 18-19 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek "Güçlü Bir Biyoekonomiye Doğru: Biyoteknolojide Öncelikler ve İşbirlikleri” sempozyumu kapsamında BIO Startup Demo Day’de sunumlarını yapacak.
BIO Startup Programı kapsamında başvurusu uygun görülerek kabul edilen biyogirişimciler, online eğitim ve mentorluk programına katılacak. Online biyogirişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler, İstanbul'da üç günlük biyogirişimcilik kampına girerek uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden eğitim alacak ve ayrıca AIFD üyesi global şirketlerin temsilcileri ile temasa geçme ve tecrübelerinden faydalanma şansına sahip olacak. Demo Day'de jüri tarafından seçilen beş biyogirişimci, ABD programına yönelik hazırlık kampına katılmaya hak kazanacak.
Sonrasında ise girişimciler, Philadelphia'da hem dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu olan BIO Convention'a ve BIO Entrepreneurship Boot Camp'e katılabilecek, hem de yatırımcılar, fonlar, inkübasyon merkezleri ve küresel şirketlerle bire bir görüşmeler yapabilecek. 70 ülkeden yaklaşık 7 bin şirket ve 20 bin kişinin katılması beklenen BIO Convention, biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunuyor.
AIFD Genel Sekreteri Ümit Dereli, AIFD’nin BIO Startup programı konusunda şunları söyledi: “Türkiye acelesi olması gereken bir ülke. Bir an önce ilaç Ar-Ge’sinde, konuşma aşamasından somut ve anlamlı işleri hayata geçirme aşamasına geçmemiz gerekiyor. Türkiye’de yenilikçilik temel uğraşı alanımız olsun, kaynaklarımızı daha çok buraya aktaralım istiyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak ve taşın altına elimizi sokarak ülkemizde sürdürülebilir bir BIO Startup programı olmasını ve bu topraklardan beslenen, BIO Startup programımıza katılacak, büyük hayalleri olan girişimcilerimizle birlikte, birbirimize değer katarak daha da güçlenmeyi amaçlıyoruz.”
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