Bitcoin'in düşüşü Nvidia'yı vurdu!
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani bir düşüş ile birlikte bitcoin doların altına geriledi. Peki bu durum Nvidia'yı nasıl etkiledi ?
2017 yılından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin 4 bin doların altına geriledi. Bu düşüş madenciliğin gerilemesine sebep olurken beraberinde ekran kartlarının satışlarında düşüş yaşanmasında sebep oldu.
Böylelikle elde kalan cihazların satışının gerçekleşmesi için ürünlerde indirim yapılması şart gibi gözüküyor. Satışlar azalınca fazla stoklarda sıkıntı yaşamaya başlayan Nvidia kalan ürünleri zarar olarak çıkarmaya başladı.
Sonuç olarak Bitcoin'de düşüş yaşanması Nvidia'nın sahip olduğu hisse senetlerinin düşmeye başlamasına sebep oldu.
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