Bitcoin'in değeri bir saatte fırladı!
2018'in başından bu yana yokuş aşağı inen bitcoin'in seyrinde bugün sıra dışı bir hareketlenme oldu. Öğlen saatlerinde değeri yüzde 12 oranında artan bitcoin 7 bin 770 dolardan işlem görüyor.
Bu sabah saatlerinde 6 bin 800 TL'den işlem gören bitcoin büyük bir sıçrama yaşadı. Haberi hazırladığımız 15.09 sularında 7 bin 770 dolara kadar tırmanan bitcoin yaklaşık yüzde 12 oranında bir yükseliş kaydetmiş oldu.
BITCOIN'E PAKİSTAN'DAN YASAK
Bitcoin tırmanışını sürdürürken bir yandan yasaklamalarla baş etmek zorunda.
Kripto paralar, Bitcoin'in geçen senenin sonuna doğru yükselen fiyatıyla çok daha popüler hale gelmişti. Ancak Pakistan, artan talebe rağmen kripto paralara pek rağbet etmedi. Şimdi ise Pakistan Devlet Bankası, sanal paralara veya ICO'lara yapılacak yatırımları, satışları, üretimi ve değiş tokuşu yasaklayan bir genelge yayınladı.
Devlet bankası, Bitcoin, Pakcoin, Litecoin ve diğerlerini dağıtmaya yetkili hiçbir kurumun bulunmadığının altını çizdi. Bunun yanında tüm bankalara bu para birimlerine yatırım yapmaktan kaçınmaları konusunda tavsiye verildi. Buna ilave olarak kripto para transferlerinin hepsinin şüpheli olarak raporlanacağı ve Finansal İzleme Birimi (FMU) tarafından ilgili bireylere yönelik yasal işlem yapılacağı bildirildi.
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