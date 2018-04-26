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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
26.04.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Bitcoin'in değeri 250 bin dolara mı fırlayacak?

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Bitcoin'in değeri 250 bin dolara mı fırlayacak?

Teknoloji yatırımcısı Tim Draper, bitcoin'in 2022'ye kadar 250.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bitcoin, son birkaç aydır takılıp kalmış gibi görünen bitcoin, son günlerde yeniden 9.000 dolar seviyelerine yükseldi. İran Merkez Bankası'nın ülkedeki diğer bankaların bitcoin kullanımını yasaklaması da, bitcoin'e olan güveni düşüren şeyler arasında. Ama yatırımcı Tim Draper'a göre, kripto para birimi, 2022'ye kadar çok farklı seviyelere ulaşacak. Ayrıca, dünyayı zannettiğimizden çok daha fazla yönden ve çok da hızlı şekilde etkileyecek.

Intelligence Squared ABD tartışmasında konuşan Draper, şunları söyledi:

"Bu, internetten daha büyük. Bu Demir Çağı'ndan, Rönesans'tan da büyük. Endüstri Devrimi yanında küçük kalır. Bu, tüm dünyayı etileyecek ve aklınıza hayalinize geldiğiniden çok daha hızlı ve önemli bir şekilde olacak.

Beş yıl içinde itibarî para ile kahve almaya kalktığınızda, kripto kullanmadığınız için size gülecekler. Sanıyorum ki itibarî parayı kullanmak bile istemeyeceğiniz bir noktaya geleceğiz."

İddialı bitcoin yatırımcısı, 2014'te ABD Marshals Hizmeti açık arttırmaları esnasında 30.000 bitcoin almış. Söylediğine göre tüm 30.000 bitcoin'i de saklıyor, yani eğer 2022 tahminleri doğru çıkarsa, dört yıl içinde 7.500.000.000 dolar (7.5 milyar dolar) değerinde kripto para birimine sahip olacak.

Draper'in inanılırlığını arttıran şey, sonradan çok başarılı olmuş bazı işletmelerin erken yatırımcılarından olması. Erken yatırım yaptığı şirketlerin arasında Tesla, Hotmail ve Skype bulunuyor. Bu başarılı firma ve hizmetlerin hepsi hakkında isabetli tahminlerde bulundu.

Geçen sene bitcoin, 20.000 dolarlık inanılmaz bir seviyeye ulaşmıştı, ama ocak ayında 10.000 altına çakıldı. Bugün itibariyle değeri 9000 doların biraz altında. Bu değerin 250.000'e çıkması için inanılmaz hızda bir yükseliş gerekecek.

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