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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
14.06.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Bitcoin'in çöküşü: Öyle bir değer kaybetti ki...

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Bitcoin'in çöküşü: Öyle bir değer kaybetti ki...

2017'nin en çok konuşulan konularından birisi olan sanal para birimi Bitcoin'in değeri, geçen yıl yaklaştığı 20.000 dolar seviyelerinden iyice uzaklaşmış durumda.

Bugünlerde 6.500 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, 2017'deki zirvesinin neredeyse %70 altında.

Medyatik Bitcoin zenginleri Winklevoss kardeşler artık 'Bitcoin milyarderleri' ünvanını yitirmiş durumda. Hatta şanslarını kripto para dünyasının farklı mecralarında arıyorlar ve Zcash adlı yeni bir para birimine yatırım yapıyorlar.

Hâlâ günde 5,3 milyar dolarlık işlemin gerçekleştiği Bitcoin, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olmaya devam ediyor.

Bu başarıyı kısmen geçtiğimiz yıl hisse senedi, tahvil ya da emtia gibi geleneksel yatırım araçlarıyla pek de ilgilenmeyen yüz binlerce kişiyi cezbetmesiyle elde etti.

Artık finans haber sitelerinde 'Bitcoin nereye kadar yükselebilir?' sorusu değil, 'Nerede dip yapacak?' sorusu soruluyor.

'Bitcoin 400.000 dolara kadar yükselebilir' diyenler şimdilik yanılmış gibi duruyor.

Çöküş nasıl başladı?

Yılın ilk aylarında Bitcoin'in önlenemez gibi gözüken yükselişini durduran üç gelişme oldu

Güney Kore, Bitcoin alım satımı yapanların kimlik bilgilerini açık etmesini zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti.

Stripe ve benzeri internet üzerinden ödeme hizmeti sunan şirketler, düşük talep ve Bitcoin transferlerinin uzun sürmesini gerekçe göstererek sanal paraya olan desteklerini geri çektiler.

ABD'de Bitcoin vadeli işlemlerinin başlamasıyla profesyonel yatırımcılar oyuna dahil oldu ve Bitcoin çılgınlığına kapılarak sanal parayı satın alanlar, fiyatlara yön veren tek kitle olmaktan çıktı.

Son darbe Haziran'da geldi

Ocak ve Şubat aylarında hızla değer kaybeden Bitcoin, baharı denge arayışında geçirmiş ve 7.000 dolar - 10.000 dolar bandında dalgalanarak geçirmişti.

Ancak Haziran ayında yayınlanan bir akademik makale, Bitcoin'de geçen yıl yaşanan yükselişin bir piyasa manipülasyonundan ibaret olabileceğini ortaya koydu.

Texas Üniversitesi'nden ekonomistlerin kaleme aldığı makalede, popüler bir Bitcoin borsası olan Bitfinex'in fiyatlamaları manipüle ettiği için baş döndürücü bir yükselişin yaşandığını savunuyordu.

66 sayfalık makalede, Bitcoin'in değer kaybetmeye başladığı dönemlerde başka bir kripto para olan Tether'in devreye sokulduğunu, ve Tether ile Bitcoin satın alınarak fiyatın desteklendiğini ortaya koydu.

Bitcoin, makalenin yayınlanmasından bu yana %20 değer kaybetmiş durumda.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.06.2018)
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