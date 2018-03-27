Bitcoin'e bir büyük darbe ede Reddit'ten

Reddit'te kullanıcılar Bitcoin ile ödeme yaparak Premium hesap alabiliyorlardı ama bu özellik kaldırıldı. Bu olayın ardından kullanıcılar tarafından fark edilen seçeneğin açıklanmasını talep eden birçok konu açıldı. Kullanıcıların bu talepleri üzerine açıklama yapana emoney40 isimli moderatör, Coinbase'in ödeme altyapısında olan bir sıkıntı nedeni ile kaldırıldığını belirtti.

Bu sıkıntıdan dolayı kullanıcılar ödeme yapamıyorlarmış. Bu açıklamanın ardından Bitcoin ödeme sisteminin geri gelip gelmeyeceği sorusuna ise emoney40, bu kararın kendisine bağlı olmadığını, altyapının durumuna ve kullanıcıların taleplerine bağlı olduğunu söyledi.