Bitcoin yatırımcılarını çok üzecek açıklama
Eski günlerini mumla arayan ve her geçen gün daha çok kan kaybeden Bitcoin'le ilgili gözler 2019 yılında. Bitcoin'e para yatıran herkes, gelecek yıl Bitcoin'in tekrar yükselişe geçeceğine inansa da, bazı uzmanlar bu konuda pek de iç açıcı açıklamalar yapmıyor. Bu kapsamda Morgan Creek Digital Assets'in kurucusu Anthony Pompliano, çıktığı yayında Bitcoin'le ilgili '3 bin doların altına düşecek' dedi.
Bitcoin yatırımcılarını üzecek bir açıklama geldi. Gelecek yıl için olumsuz bir tahminde bulunan Pompliano, Bitcoin'in 3 bin doların bile altına düşeceğini açıkladı. Ancak açıklamanın devamında Popliano, Bitcoin yatırımcısının sabırlı olması gerektiğine de vurgu yaptı ve 3 bin doların altına düştükten sonra tekrar yükselişe geçeceğini ve bitcoin'in yükseliş trendine gireceğini iddia etti.
Ayrıca Bitcoin’in fiyatının geleneksel hisse senetleriyle veya FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google) hisse senetleri ile “ilişkili” olup olmadığını sorulduğunda, Pompliano her iki iddiayı da reddetti.
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