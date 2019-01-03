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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
DHA
03.01.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Bitcoin rekor kırmadı, öngörüler tutmadı

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Bitcoin rekor kırmadı, öngörüler tutmadı

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, yeni yıla 3,800 dolar düzeylerinde başlarken, Bitcoin`in 2018 yılında yeni rekor düzeylerine ulaşacağına ilişkin yapılan öngörülerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Aralık 2017'de Bitcoin fiyatının 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından Bitcoin başta olmak üzere, kripto para birimleri kapsamında yıl boyunca çeşitli öngörüler yapılmıştı. Söz konusu öngörüler kapsamında;

- Piyasa analiz şirketi Fundstrat Global ortak kurucusu Tom Lee, 2018 Nisan ayında CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 25 bin dolar düzeyine yükseleceğini söylemiş ve Bitcoin'in çok iyi bir risk kazanç oranı olduğunu ve fiyatının yıl sonuna kadar 25 bin dolara yükseleceğini düşündüklerini söylemişti. Nisan 2018'de 7 bin 500 düzeylerinde hareket eden Bitcoin fiyatındaki düşüşün, vergi gününün yaklaşması sebebiyle Bitcoin yatırımlarını satan ABD'li yatırımcılar sebebiyle oluştuğunu söyleyen Lee, sonrasında öngörüsünü revize ederek aktif cüzdan adresleri, hesap başı kullanım ve tedariği destekleyen faktörler ile Bitcoin fiyatının yıl sonuna kadar 13 bin 800 ile 14 bin 800 dolar düzeylerine yükseleceğini belirtmişti.

- Danimarka merkezli Saxo Bank analisti Kay Van-Petersen, kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle Bitcoin fiyatının 2018'in sonunda 100 bin dolar yükseleceğini söylemişti.

- Van-Petersen'ın öngörüsüne yakın olarak kripto para birimleri şirketi Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Bitcoin'in yılsonuna kadar 40 bin dolara, piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum'un da 1,500 dolara çıkacağını öngörmüştü.

- Bitcoin fiyatının 5,800 dolar olduğu bir dönemde kripto para birimi borsası BitMEX'den yapılan bir öngörüde Bitcoin fiyatının 2018 sonunda 50 bin dolara yükselmesi bekleniyordu.

-Bitcoin fiyatının yükseleceği öngörülerinin yanında gündemde bazı olumsuz beklentiler de yer alırken, varlık yönetimi şirketi Vanguard Baş ekonomisti Joe Davis, Bitcoin'in herhangi bir ekonomik temele dayanmaması sebebiyle fiyatının yıl sonunda sıfıra ineceğini söylemişti.

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