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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.12.2018 - 19:26, Son Güncelleme:

Bitcoin eridikçe eriyor! Sadece son 6 haftada...

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Bitcoin eridikçe eriyor! Sadece son 6 haftada...

Dijital para birimi Bitcoin, yedi haftadır aralıksız devam ettiği düşüş trendini sürdürürek 3 bin dolar seviyesinin biraz üzerine kadar indi. Bu seviyeye geçen yıl Eylül ayından beri gelmemişti.

Finans ve ekonomi haber ajansı Bloomberg'e göre bu Bitcoin'in geçtiğimiz altı hafta içinde değerinin neredeyse yüzde 50'sini kaybettiği anlamına geliyor.

Perşembe günü yüzde 5,4 değer kaybeden Bitcoin, düşüşüne Cuma günü de devam ederek 3 bin 270 dolar seviyesinden haftayı kapadı. Bu bir önceki haftaya göre yüzde 3,5 değer kaybı anlamına geliyor.

Dijital para birimlerinin piyasa değerini ölçen CoinMarketCap adlı internet sitesine göre Ocak ayındaki zirvelerinden beri kripto para birimi piyasası bu yıl içinde değerinden 730 milyon dolar kaybetti.

Bitcoin için bomba tehdidi

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin'le ödeme talep eden, yoksa ABD ve Kanada'nın büyük şehirlerinde bombaların patlatılacağını söyleyen bir tehdit meydana çıkmıştı.

New York polis departmanının açıklamasına göre inandırıcı olmayan bu tehditleri ileri sürenler 20 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi almak istemişti.

Fundstrat adlı finans ve yatırım araştırma şirketinin araştırma bölümünün başında olan Thomas Lee ise Bitcoin'in değerinin artacağına halen inananlardan.

Lee'ye göre Bitcoin'in değeri 150 bin seviyesine kadar çıkabilir.

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