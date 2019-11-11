Bitcoin dahil dijital paralar hakkında bilginiz yoksa dikkat

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Özekes, Bitcoin’in ülkemizde popüler bir yatırım aracına dönüştüğünü ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Serhat Özekes, BTC kısaltması ile gösterilebilen Bitcoin’in herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmayan ve herkesin kullanımına açık bir teknoloji olduğunu belirterek “Bitcoin transfer işlemlerini içeren dijital küresel hesap defterine Blokzincir adı veriliyor. Kişiler sahip oldukları Bitcoinleri, Bitcoin cüzdanı adı verilen programlar sayesinde kolaylıkla kullanabiliyor. BTC istendiği zaman Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro veya diğer para birimlerine takas edilebiliyor” dedi.

Yatırım aracı olarak dijital para kullanırken dikkat edin



Aydın'da kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtarak Bitcoin dolandırıcılığı yapan ve Bursa’da yakalanan Bitcoin Safiye olarak adlandırılan Safiye G. Y. ile gündeme gelen dolandırıcılık olayını da değerlendiren Prof. Dr. Serhat Özekes, şu uyarılarda bulundu:

“Bu vakada hemşireden, polise çeşitli meslek gruplarından 40 kişi, Safiye. G. Y.’yi ekonomist-broker olarak benimseyip yüksek kazanç vaatlerine inanarak toplamda 600 Bitcoin karşılığı 30 milyon lira dolandırılmış. Bu olay bize Bitcoin’in ülkemizde ne kadar popüler bir yatırım aracına dönüştüğünü gösteriyor. Fakat dijital paralar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin, yatırımlarını gözleri kapalı bir şekilde bir aracıya emanet etmeleri ve içinde ne olduğunu bilmedikleri kapalı bir kutudan çıkacak sonucu beklemeleri ciddi risk taşıyor. Ülkemizde gerçekleşen benzer dolandırıcılık olayları da göz önüne alındığında, kişilerin kendi kontrolünde olmayan ve güvenilirliği tam olarak test edilmemiş yatırım araçlarına başvurmamaları gerekiyor.”

Bitcoin henüz gelişimini tamamlamadı

Bitcoin’in henüz gelişimini tamamlamadığını ve insanlık tarihinin sadece son 10 yılında var olan deneysel bir para birimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serhat Özekes, “Bitcoin hakkındaki bilgi birikimi arttıkça daha güvenli bir yatırım aracı haline gelebilir. TÜBİTAK aracılığıyla bir Blokzincir teknolojik araştırma laboratuvarının kurulması ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parasının uygulamaya konma çalışmalarının planlandığı haberleri toplumun dijital para birimleri konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda önemli gelişmelerdir. Ayrıca şifreli dijital para alım-satım yapan şirketlerin kanunlarla denetlenerek, bireylerin hukuki güvenliğinin sağlanması sayesinde güven ortamı oluşacağından Bitcoin Safiye olayındaki gibi dolandırıcıların toplumu kandırması önlenebilir” dedi.





Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Özekes

Bitcoin neden değerli?

Veri madenciliği ve yapay zeka konusunda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Serhat Özekes Bitcoin sisteminin toplam 21 milyon Bitcoin üretilebilecek şekilde tasarlandığını belirtit. Prof. Dr. Serhat Özekes, “Kasım 2019 itibariyle 18 milyon adet ile tüm Bitcoin’lerin %85’i üretilmiş olup piyasa değeri 165 milyon dolar civarındadır. Alt yapısında SHA-256 özet (hash) fonksiyonu kullanıldığından ve yüksek performanslı bilgisayarlar kullanan Bitcoin madencileri (Bitcoin miners) tarafından üretilecek yeni Bitcoin’lerin daha önce üretilmemiş bir özet değerine ulaşması gerektiği için, her yeni Bitcoin bloğunun üretilmesi işlemi giderek zorlaşmaktadır. Günde 1800 adet olan Bitcoin üretiminin giderek zorlaştığı da düşünüldüğünde, son Bitcoin’in 2140 yılında üretileceği tahmin ediliyor. İlk ve en çok kullanılan şifreli para birimi Bitcoin olsa da 2300’ü aşkın şifreli para birimi bulunuyor. Şifreli para birimlerinin toplam piyasa değeri 245 milyon dolar civarında” dedi.

Kimlik bilgileri gizli kaldığı için tercih ediliyor

İnternet üzerinde Bitcoin kullanılarak yapılan alışverişlerde kullanıcı kimlik bilgilerinin gizli kalması konusuna da değinen Prof. Dr. Serhat Özekes, “Kimlik bilgilerinin gizli kalması ve takip edilmesinin zorluğu gibi nedenlerle, internet ortamının büyük bir bölümünü oluşturan ve internetin karanlık tarafını ifade eden darkweb ortamındaki yasa dışı alışverişlerde çoğunlukla Bitcoin kullanılıyor. Bunun yanında artan hacmi ile yatırım aracı olarak görülen Bitcoin’in saklanması için kullanılan online cüzdanlar, mobil cüzdanlar, çevrim dışı cüzdanlar, fiziksel cüzdanlar ve kâğıt cüzdanların yanında Bitcoin borsaları, kolay kullanımları nedeniyle yatırımcılar tarafından çoğu zaman tercih ediliyor. Bitcoin borsasında da Bitcoin fiyatı diğer geleneksel para birimlerinin etkilenebileceği faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir” dedi.