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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.07.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor

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Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor

Kripto para birimi Bitcoin, Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan verilere göre yıllık yaklaşık 60 terawatt elektrik tüketimi ile dünyada 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor.

Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nin sitesinde ülkelerin 2016 yılında tükettiği elektrik miktarları listesinden ve Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde edilen verilere göre Bitcoin, aralarında İsviçre, Yunanistan ve Portekiz'in de bulunduğu 176 ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor. 

Türkiye 2018'de 292 terawatt tüketti 

Türkiye ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de 292 terawatt elektrik tüketti. Bu da Bitcoin'in Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık 5'te 1'i kadar elektrik tükettiği anlamına geliyor. Yine Cambridge Üniversitesi'nde edinilen bilgiye göre dünyada tüketilen toplam elektrik miktarı 20,863 terawatt olurken, bitcoinin kullanımı ise bu kullanımın yüzde 0,28'ine tekabül ediyor.

Bitcoin neden yüksek enerji tüketiyor?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlada kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor. 

 

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