Bisikletin baştan sona tasarlanmasını kaleme aldı
Doç. Dr. Kadir Gök, Doç. Dr. Arif Gök ve Mkt. Müh. Mert Tümsek tarafından kaleme alınan A'dan Z'ye SolidWorks ile Bisiklet Tasarımı isimli kitapta yer alan bisiklet tasarımı toplam 216 bileşenden oluşuyor. Her bir bileşen uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatılmış.
galaxy a70 spot başlıkBu kitapta, SolidWorks 2019 programı kullanılarak bir "Bisikletin" baştan sona tasarlanması, montajı, plastik dolum analizleri ve enjeksiyon kalıp tasarımından mukavemet analizine kadar her aşaması anlatılmış. Örnek uygulamalar üzerinde komutların anlatılmaya çalışıldığı bu kitabın hazırlanışı oldukça uzun bir zaman almış. Kitaptan, Makine, Mekatronik, Malzeme, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Endüstriyel Tasarım mühendisleri, teknikerleri, teknisyenleri ve bu bölümlerde okuyan öğrenciler ve 3 boyutlu modellemeye ilgisi olan birçok meslek dalı yararlanabilir.
Kitapta yer alan uygulamaları yaptığınızda, SolidWorks programında özgün bir tasarımı çizebilecek ve analizlerini gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacaksınız.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Gövde Tasarımı
Direksiyon Tasarımı
Tekerlek Tasarımı
Ön Göbek Tasarımı
Arka Göbek ve Dişlisi Tasarımı
Koltuk Tasarımı
Pedal Tasarımı
Pedal Dişlisi Tasarımı
Zincir Tasarımı
El Fren Sistemi Tasarımı
Montaj Modelleme
Bisiklet Koltuğunun Plastik Akış Analizi
Bisiklet Koltuğunun Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı
Bisiklet Gövdesinin Mukavemet Analizi
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