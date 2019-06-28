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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.06.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Bisikletin baştan sona tasarlanmasını kaleme aldı

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Bisikletin baştan sona tasarlanmasını kaleme aldı

Doç. Dr. Kadir Gök, Doç. Dr. Arif Gök ve Mkt. Müh. Mert Tümsek tarafından kaleme alınan A'dan Z'ye SolidWorks ile Bisiklet Tasarımı isimli kitapta yer alan bisiklet tasarımı toplam 216 bileşenden oluşuyor. Her bir bileşen uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatılmış.

galaxy a70 spot başlıkBu kitapta, SolidWorks 2019 programı kullanılarak bir "Bisikletin" baştan sona tasarlanması, montajı, plastik dolum analizleri ve enjeksiyon kalıp tasarımından mukavemet analizine kadar her aşaması anlatılmış. Örnek uygulamalar üzerinde komutların anlatılmaya çalışıldığı bu kitabın hazırlanışı oldukça uzun bir zaman almış. Kitaptan, Makine, Mekatronik, Malzeme, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Endüstriyel Tasarım mühendisleri, teknikerleri, teknisyenleri ve bu bölümlerde okuyan öğrenciler ve 3 boyutlu modellemeye ilgisi olan birçok meslek dalı yararlanabilir.

Kitapta yer alan uygulamaları yaptığınızda, SolidWorks programında özgün bir tasarımı çizebilecek ve analizlerini gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacaksınız.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Gövde Tasarımı

Direksiyon Tasarımı

Tekerlek Tasarımı

Ön Göbek Tasarımı

Arka Göbek ve Dişlisi Tasarımı

Koltuk Tasarımı

Pedal Tasarımı

Pedal Dişlisi Tasarımı

Zincir Tasarımı

El Fren Sistemi Tasarımı

Montaj Modelleme

Bisiklet Koltuğunun Plastik Akış Analizi

Bisiklet Koltuğunun Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı

Bisiklet Gövdesinin Mukavemet Analizi

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