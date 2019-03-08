Birbirinden çarpıcı Galaxy S10 duvar kağıtları
Samsung Galaxy S10 serisi telefonların en dikkat çeken özelliği ekrana gömülü olarak gelen ön kamera yapısı ve tasarımı. İlk başta kullanana ilginç gelse de ekranda daha fazla alanı kullanıcısına sunan Samsung'un bu yeni tasarımına uygun yayınlanan duvar kağıtları ise telefonu daha da ilginç bir görünüme kavuşturuyor.
Samsung'un yeni telefonlarında Infinity-O ekran yapısını kullanmaya başlamasıyla birlikte duvar kağıdı formatında da değişiklik oldu. Ön kameralara uygun şekilde hazırlanan ve Galaxy S10 ile Galaxy S10 Plus kullanıcılarının ayrı ayrı kullanabileceği bu duvar kağıtları, ilginç göründüğü kadar yaratıcı çözümlere de sahne oluyor.
Ekrana çentiği yerine, ekranın hemen sağ üst köşesine ön kamera sensörlerini yerleştiren Samsung, bu kısımda oldukça başarılı bir tasarımıma imza attığını söyleyebiliriz. Bu kısımda ayrıca ekrana gömülü kamera tasarımından rahatsız olan kullanıcılar içinde Samsung gizleme seçeneği de sunduğunu belirtelim. Zira kullanıcılar bu ekran yapısına henüz tam anlamıyla alışabilmiş değil.
Şimdi isterseniz sizi Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus için geliştirilen ilginç duvar kağıtlarıyla baş başa bırakalım:
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