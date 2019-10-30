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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Bir yıl içinde şirketlerin yüzde 28'i veri kaybına uğradı

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Bir yıl içinde şirketlerin yüzde 28'i veri kaybına uğradı

İçinde bulunduğumuz veri çağı, şirketlerin verilerini paraya çevirmesine olanak sağlıyor. Bu da her geçen gün şirketleri verilerini koruma konusunda güvenilir önlemler almaya yönlendiriyor. GlassHouse’un Titanium Partner seviyesinde iş ortağı olan DELL tarafından yapılan ve 2 bin 200 BT yöneticisinin katıldığı “Global Veri Koruma Indeksi” araştırmasına göre; şirketlerin yüzde 41’i son on iki ayda plansız sistem aksaklığı yaşarken, yüzde 28’i ise veri kaybına uğradı. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 36’sı ise elde ettikleri verilerden para kazanmaya başladı.

Dijitalleşen dünyada veri kaybetmekle para kaybetmenin aynı şey olduğuna dikkat çeken GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, “İş ortağımız DELL tarafından yapılan “Global Veri Koruma Indeksi” araştırması başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere toplam 18 ülkeden 2 bin 200 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan araştırmaya göre; şirketlerin yüzde 36’sı artık verilerinden para kazanmaya başladı. Öte yandan araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 28’i hem siber güvenlik hem başka nedenlerden dolayı son on iki ayda en az bir kere veri kaybı yaşadı. Bu kaybın firmalara maliyeti ise toplam 996 bin USD oldu. Bu da bize veriyi kaybetmenin para kaybetmekle aynı şey olduğunu gösteriyor.” dedi. 

Kurumlar veri koruma çözümlerine güvenmiyor

Araştırmaya göre; veri kaybının yüksek maliyetli geri dönüş riskine rağmen, şirketler sahip oldukları veri koruma çözümlerine pek güvenmiyor.  Yine şirketlerin yüzde 63’ü, sistemleri ve verileri tam olarak kurtarma konusunda hizmet seviyesi hedeflerine ulaşabileceğinden pek emin değilken yüzde 84’ü ise sahip olduğu mevcut veri koruma çözümünün gelecekteki ticari zorlukların aşılmasını sağlamayacağını düşünüyor. 

Güvenlik açığının anlaşılması aylar sürebiliyor

Yapılan araştırmayla ilgili görüşlerini dile getiren Bağrıaçık, “Siber hırsızların verilere ulaşması sadece günler alırken şirketlerin bir siber güvenlik açığı olduğunu anlaması aylar alabiliyor. Dolayısıyla siz verinizden para kazanmaya çalışırken aylarca sizin verilerinizi başkaları kullanmış, silmiş hatta kilitlemiş bile olabilir. Siz bunu öğrenene kadar da iş işten geçmiş olur” dedi. 

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