Bir var bir yok: Rulo şeklinde katlanabilen klavye
CES 2019'da ses getiren teknolojik ürünlerden biri rulo şeklinde katlanabilen ve ortadan kaybolan Royole'un klavyesi oldu.
Yıllardır kullandığımız ve pek de değişikliğe uğramayan klavyeler de son teknolojiye uymaya başlıyor. Bunun son örneği CES 2019'da yeni klavyesini ortaya çıkan Royole'den geldi. Çin'de faaliyet gösteren şirketin ürettiği bu QWERTY klavye, tamamen bükülebiliyor, rulo şeklinde katlanıyor ve ortadan kayboluyor.
Klavye tek bir güç tuşuyla aktif hale geliyor ve açıldıktan sonra da sıradan bir klavye gibi kullanabiliyorsunuz. Bluetooth teknolojisini kullanmasından dolayı hemen her cihazla bağlantı kurabilen klavye ile işiniz bittiğinde yine tek bir tuşa basarak klavyeyi kutusuna saklayabiliyorsunuz. Gerçekten de oldukça pratik bir yöntem!
Şirketin bu yılın yarısına doğru klavyeyi satışa sunması beklenirken, fiyat etiketiyle ilgili bir açıklama ise bulunmuyor.
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