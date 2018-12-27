Bir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi
GeriTeknoloji Bir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
27.12.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Bir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir tonluk bomba ses hızını aştı, hedefi deldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) önemli bir teste imza atıldı. Testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya-Karapınar'da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS'ın yapımına Haziran 2017'de başlandığı, 31 Ekim'de de açılışının gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen HABRAS'ta ilerleyen bir tonluk bombanın ses hızını aştığı belirtildi. Açıklamada, saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombasının, bir metrelik çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik ettiği vurgulanan açıklamada, testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığının başarıyla hedefe ulaştığı bildirildi.

"Savunma sanayisinde bir ilk gerçekleşti"

Açıklamada, HABRAS'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildiğine işaret edilerek, taşıyıcı kızakla bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombasının savunma sanayinde bir ilke imza attığı belirtildi.

MK-84'ün ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1,5 katına ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84'ün, bir metre kalınlığa sahip çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldiği kaydedildi.

Bakan Varank, başarılı testi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Varank, testin başarıyla sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS altyapısında tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1,5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, HABRAS'ta, milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin üretim aşamasındaki etkinlik testlerinin, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerinde etkinliklerinin test edildiği aktarıldı.

"Gizliliği korundu"

HABRAS öncesinde yurt dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınan testlerin, ev sahibi ülke tarafından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Testin yapılacağı ülkeden izin alınması süreci, o ülkeyle olan diplomatik ilişkiye paralel olarak ilerledi. HABRAS ile bir yandan bu izin alma süreçlerine gerek kalmazken diğer taraftan testlerin gizliliği korundu. HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren az sayıda ülkede bulunuyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ocak ayı itibariyle bu PlayStation oyunları artık bedava!

Huawei Mate 20 Pro'yu hiç böyle görmediniz! Paramparça...

2018 yılında bilim dünyasına damga vuran gelişmeler

Samsung Galaxy S10'un yeni bir özelliği ortaya çıktı