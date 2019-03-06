Bir telefon devinin sonu: HTC isim hakkını satıyor
Bir dönemin popüler markalarından HTC, bir türlü eski satış rakamlarına ulaşamayınca yüzde 62'lik gelir kaybı yaşamıştı. Tayvanlı şirket şimdide marka ismi haklarını satışa çıkardı.
Yıllar önce satışa sunduğu telefonlarla büyük başarılar elde eden HTC, son dönemde oldukça zor durumda. Gün geçtikçe kan kaybeden şirket Blackberry'nin yaptığı gibi marka haklarını satışa çıkardı. Daha önce de Blackberry global haklarını TCL adındaki şirkete satmıştı ve TCL, Blackberry cihazların satış, üretim, tasarım, ve müşterini desteğini sağlamakla sorumlu tutulmuştu.
Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre geçmişte Blackberry'den gelen hamlenin bir benzerini HTC tarafından görülecek. Bununla beraber Tayvanlı şirketin her satılan telefondan telif hakkı alacağı söyleniyor. Ortaya çıkan bir başka bilgiye göre ise HTC, Lava, Micromax ve karbonn adındaki firmalarla görüşme aşamasında.
Bu konuda henüz resmi açıklama yapmayan HTC, söz konusu marka satışının gerçekleşmesi halinde fiyat/performans telefonlarına odaklanarak farklı bir strateji izleyecek gibi gözüküyor.
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