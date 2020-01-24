Bir oyun yazarının yaşam öyküsü kitap oldu

İngiltere’deyken bir arkadaşının ısrarıyla satın aldığı oyun bilgisayarı ZX Spectrum ile bu yolculuğa başlayan Dinç, hiç kimsenin yardımı olmaksızın kitap ve dergilerden oyun programlamayı öğreniyor. Kısa sürede dünya çapında başarılı işlere imza atıp, İngiltere’de “Yılın Oyunu” ve “En İyi Programcı” ödüllerini alıyor. Aynı zamanda İngiltere’nin saygın kurumlarından BAFTA’nın da bir üyesi olan Dinç, profesyonel oyun sektörünü oluşturmak için Türkiye’ye dönüyor.

Başarının yanı sıra bin bir zorluk ve macerayla dolu bu yaşam öyküsü, okuyan herkes için ilham kaynağı olacak.

Yazar, telif gelirinin tamamını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış durumda.



Mevlüt Dinç (aka Mev Dinc) kimdir?

Mevlüt Dinç, programlamayı kendi kendine öğrendikten sonra profesyonel oyun kariyerine 1985 yılında İngiltere'de başlamış ve dünya oyun sektöründe efsane isimler arasına girmeyi başarmıştır. Dinç, aynı zamanda Sobee Studios oyun şirketinin kurucusudur.

Dinç, Türkiye'deki oyunseverlerin de yakından bildiği Enduro Racer, Last Ninja 2, First Samurai ve Street Racer gibi ünlü oyunların yazarı ve yapımcısı olarak birçok ödül almıştır.

2000 yılının sonunda, İngiltere'de bu alanda edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'de Sobee şirketini kurmuş ve ülkemizdeki oyun sektörünün öncü isimlerinden olmuştur. Sobee'deki ekibi ile İstanbul Kıyamet Vakti, C4 Robot Oyunu, I Can Football ve Supercan gibi bir sürü başarılı çalışmaya imza atmıştır.

Mevlüt Dinç, aynı zamanda İngiltere'nin saygın kurumlarından BAFTA'nın üyesi ve 2011 yılında kendi öncülüğünde kurulan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu'nun da kurucu başkanıdır.