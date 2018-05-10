Bir hacker şifreyi ne kadar sürede kırıyor?
Sosyal medya, banka, e-posta hesaplarında kullandığımız şifreler güvenliğimiz için oldukça çok önem arz ediyor. Ancak çoğu kişi bu şifrelere önem vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın kullanıcılarına şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini söylemesinin ardından şifre güvenliği konusu tekrar gündeme geldi. Peki şifreniz ne kadar güvenli?
Son dönemlerde yaşanan şifre güvenliği sorunları, insanların akıllarına "şifrem ne kadar güvenli?" sorusunu getiriyor. Bazı siteler kullanıcılarının şifreleri güvenli olsun diye büyük-küçük harf, noktalama işaretleri, sayı gibi kriterleri zorunlu koşuyor. Bazıları ise bunu yapmıyor ve insanlarda bunlara dikkat etmeden sitelere giriyorlar. Mash Türkiye'den İş Sürekliliği Direktörü Alper Başaran konu ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında "Internet kullanıcı olarak hackerlarla sosyal medya ve e-postalarımız arasındaki tek engelin çoğu zaman parolamız olduğunu hatırlamalıyız. 8 karakterden kısa parolalar 2 saatten az bir süre içerisinde kırılabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar uzun, rakam ve noktalama işareti içeren parolalar kullanmak önemlidir" dedi. Hacker'ların belli uzunluklardaki şifreleri kırmak için ihtiyaç duyduğu süreler:
Uzunluk: 6 karakter
Küçük Harf: 10 dakika
Küçük harf ve büyük harf: 10 saat
Küçük ve büyük harf, rakamlar, semboller: 18 gün
Uzunluk: 7 karakter
Küçük Harf: 4 saat
Küçük harf ve büyük harf: 23 gün
Küçük ve büyük harf, rakamlar, semboller: 4 yıl
Uzunluk: 8 karakter
Küçük Harf: 4 gün
Küçük harf ve büyük harf: 3 yıl
Küçük ve büyük harf, rakamlar, semboller: 463 yıl
Uzunluk:9 karakter
Küçük Harf: 4 ay
Küçük harf ve büyük harf: 178 yıl
Küçük ve büyük harf, rakamlar, semboller: 44,530 yıl
Yorumları Göster
Yorumları Gizle