Snapchat'ten flaş karar: Snapcash kapanıyor
Snapchat 2014'te sunduğu ödeme yöntemi olan Snapcash'i sonlandırıyor. Uygulamaya 31 Ağustos itibariyle artık ulaşamayacaksınız.
Mesajlaşma uygulaması Snapchat 2014 yılında kullanıcılarının büyük çoğunluğunun Instagram'a geçmesi ile popülarite kaybetmişti. Bunun üzerine kullanıcıların ilgisini çekmek için Snapchat, karşılıklı para gönderme özelliği olan Snapcash'i kullanıma sunmuştu. Daha sonra Google, Facebook, Apple gibi devlerinde kendi ödeme sistemlerini geliştirmesi ile rekabet kızışmıştı.
Snapchat ise artan rekabette Snapcash ile daha fazla yola devam edemeyecek. Şirket, söz konusu ödeme özelliğini sonlandıracağını açıkladı. Snapchat, ödeme sistemini neden sonlandırdığını belirtmese de birçok teknoloji devinin kendi ödeme sistemini geliştirmesinden dolayı değer ve kullanıcı kaybetmesi sebep olmuş denilebilir.
Tüm bunların yanında Snapcash sisteminin uygunsuz içeriklere bulaştığı konuşuluyor. Konuyla ilgili bazı Twitter kullanıcılarının cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında Snapcash üzerinden para transferi yaptığı belirtiliyor.
Snapchat şu sıralar, kullanıcı kitlesini genişlemek için akıllı gözlükleri Spectacles gözlüklerle uğraşıyor.
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