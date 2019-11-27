Bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz
GeriTeknoloji Bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.11.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz

Son yıllarda adından eskisi gibi söz ettirmeyen ve düşüş ivmesini sürdüren Toshiba, özellikle bilgisayar sektöründe eski varlığını kaybetmiş durumda. Ancak şirket, bilimsel çalışmalardan da geri durmuyor ve son olarak geliştirilen bir cihaz, sadece bir damla kandan 13 kanser türünü doğru bir şekilde teşhis etme başarısı gösteriyor.

Dünyanın yıllardır çözüm bulamadığı ve çağın hastalığı olarak bilinen kanser üzerine bilim insanları araştırmalarını sürdürürken, Toshiba cephesinde güzel bir gelişme yaşandı. Şirkette çalışan bilim insanları, 13 kanser türünü yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit edebilen özel bir kan analiz cihazı geliştirdi. Henüz prototip aşamasında olan ve test süreci devam eden cihazın birkaç yıl içinde ticarileşmesi bekleniyor. 

Geliştirilen yeni yöntem kanser hücreleri tarafından kana salınan mikroRNA moleküllerinin türlerini ve konsantrasyonlarını inceleyerek sonuca varıyor. Diğer yöntemlerle kıyasla çok büyük avantajları var. Daha yüksek doğruluk oranı sağladığı gibi daha hızlı ve ucuz bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Cihazın tespit edebildiği kanser türleri arasında mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanser tipleri bulunuyor. Ayrıca sarkım ve glioma gibi kanser türlerini de cihaz saptayabiliyor. 

Toshiba'nın geliştirdiği cihaz, teşhisi iki saat gibi bir sürede koyabiliyor. Yani bu işlem için günlerce beklemeye de gerek duyulmuyor. 

Cihazın teşhis için maliyeti 180 doları geçmiyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle