Bir damla kandan 13 kanser türünü doğru teşhis edebilen cihaz
Son yıllarda adından eskisi gibi söz ettirmeyen ve düşüş ivmesini sürdüren Toshiba, özellikle bilgisayar sektöründe eski varlığını kaybetmiş durumda. Ancak şirket, bilimsel çalışmalardan da geri durmuyor ve son olarak geliştirilen bir cihaz, sadece bir damla kandan 13 kanser türünü doğru bir şekilde teşhis etme başarısı gösteriyor.
Dünyanın yıllardır çözüm bulamadığı ve çağın hastalığı olarak bilinen kanser üzerine bilim insanları araştırmalarını sürdürürken, Toshiba cephesinde güzel bir gelişme yaşandı. Şirkette çalışan bilim insanları, 13 kanser türünü yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit edebilen özel bir kan analiz cihazı geliştirdi. Henüz prototip aşamasında olan ve test süreci devam eden cihazın birkaç yıl içinde ticarileşmesi bekleniyor.
Geliştirilen yeni yöntem kanser hücreleri tarafından kana salınan mikroRNA moleküllerinin türlerini ve konsantrasyonlarını inceleyerek sonuca varıyor. Diğer yöntemlerle kıyasla çok büyük avantajları var. Daha yüksek doğruluk oranı sağladığı gibi daha hızlı ve ucuz bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Cihazın tespit edebildiği kanser türleri arasında mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanser tipleri bulunuyor. Ayrıca sarkım ve glioma gibi kanser türlerini de cihaz saptayabiliyor.
Toshiba'nın geliştirdiği cihaz, teşhisi iki saat gibi bir sürede koyabiliyor. Yani bu işlem için günlerce beklemeye de gerek duyulmuyor.
Cihazın teşhis için maliyeti 180 doları geçmiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle