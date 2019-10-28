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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Bir böcek türüne, iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi

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Bir böcek türüne, iklim aktivisti Greta Thunberg'in ismi verildi

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in ismi, bir böcek türüne verildi.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in ismi, bir böcek türüne verildi.

Londra Doğa Tarihi Müzesinin sitesinde, ilk kez 1960'larda Kenya'nın başkenti Nairobi'de kuru ot ve toprak örneklerinde gözlenen, 1978'de müzeye bağışlanan Ptiliidae familyasından bir böceğe, "dünya çapında iklim eylemlerine ilham vermesi ve bu konuda farkındalık yaratması" sebebiyle Greta Thunberg'in isminin verildiği açıklandı.

"Nelloptodes gretae" olarak adlandırılan böceğin, bir milimetreden küçük olduğu, gözleri ve kanatlarının bulunmadığı belirtildi.

Böceğin yeni bir tür olduğunu keşfeden Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli bilim adamı Michael Darby, "Bu genç mücadelecinin yaptığı işten çok etkilendiğim için bu ismi seçtim ve çevre meselelerine farkındalığın artması yönündeki üstün çabasına teşekkür etmek istedim." dedi.

İsmini Greta Thunberg'den alan böcekle ilgili bilimsel ayrıntılar, "The Entomologist's Monthly Magazine" dergisinde yayımlandı.

İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle, iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla, liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.

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