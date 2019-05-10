Bir ayda 18 milyon gazete ve dergi indirildi
Dergilik, Nisan ayını yüksek okuma oranlarıyla tamamladı. Dergilik üzerinden bir ayda okunan dergi 13 milyonu aşarken, gazete sayısı ise 5 milyona yaklaştı.
Dergilik, Nisan’da indirilen 18 milyon yayın adediyle, son 1 ayda okunma oranını yüzde 18 artırdı. Uygulama, 2018’de 80 milyon yayını okuyucularla buluşturmuştu. 2019’un ilk dört ayında ise 88 milyon yayın okuyucuyla buluştu. Böylece platform, geçen yılın rakamlarını 2019’un ilk 4 ayında geçmiş oldu.
Platformda, 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer alıyor. Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.
Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.
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