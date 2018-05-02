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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

BiP'teki o özellik Whatsapp'a geliyor!

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BiP'teki o özellik Whatsapp'a geliyor!

Çoklu ya da grup görüntülü görüşme özelliği; mesajlaşma platformlarının sunmaya başladığı son özelliklerden biri. BiP'in daha önce sunduğu çoklu görüşme özelliği çok yakında Whatsapp'a da geliyor.

Cep telefonları ve internet teknolojisindeki hızlı gelişim, 90'lar ve 2000'lerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan fakat aynı zamanda hızla tükettiğimiz dönemleri de ortaya çıkardı. Cep telefonlarının günlük yaşantımıza girmesiyle ortaya çıkan mesajlaşma kavramı uzun yıllar SMS'ler üzerinden devam etti. Ancak dönemine göre pahalı olan SMS ile mesajlaşma daha çok acil durumlarda ya da aranılan kişiye ulaşılamaması durumunda kullanılıyordu. SMS sistemi, şu an hayatımızda olan mesajlaşma kavramından daha basit bir hizmet sunuyordu.

Internetin hayatımıza girmesiyle mesajlaşma bilgisayar tabanlı web ortamlarına kaydı, daha hızlı ve daha ucuz hale geldi. IRC kanalları, ardından ICQ daha sonra MSN Messenger ve Skype derken tüm dünyaya konuşmayı bırakıp mesajlaşmayı tercih etmeye başladı hatta mesajlaşma konuşmanın yerini bile aldı.

Akıllı telefonlarla beraber mesajlaşma ekosistemi cebe geri döndü ve bu kez çok ciddi çekişmenin yaşandığı bir pazar haline geldi. Ardı ardına ortaya çıkan anlık mesajlaşma platformları dünyada çapında milyarlı sayılara ulaşan mesajlardan pay kapmaya çalıştı. Bu mücadele her geçen gün, mesajlaşma platformlarının farklı hizmetleri hayata geçirmesi şeklinde devam ediyor.

Görsel ve dosya transferinin ardından sesli görüşme özelliğini de kazanan anlık mesajlaşma uygulamaları görüntülü görüşme özelliğini de yakın geçmişte kullanıcılarına sunmaya başladı.

Bu kadar özelliğin ardından şimdi de, çoklu ya da grup görüntülü görüşme özelliği mesajlaşma platformlarının sunmaya başladığı son özellik oldu.  Turkcell’in kendi mühendisleri tarafından çok uzun bir süre önce geliştirilen yerli mesajlaşma platformu BiP grup görüntülü görüşme özelliği dünyada ilk sunan platformlardan biri oldu. 6 kişiye kadar grup görüşme özelliği, uzun bir süredir BiP üzerinden başarıyla sağlanıyor. Hatta daha da ileri giden BiP cepten cebe mesajla para transfer bile yapmaya başladı.

Gelen son haberlere göre, WhatsApp ve Instagram da bu özelliği yakında kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bir mesajlaşma platformu olmasa da sosyal paylaşım uygulaması olarak kendi içinde basit bir mesajlaşma imkanı sunan Instagram’ın da çoklu görüntülü görüşme özelliği sunması konferans görüşmenin yakın zamanda çok önemli hale geleceğini gösteriyor.

Ancak bu özelliğe sahip olmak için WhatsApp ve Instagram’ı beklemeye gerek yok, Turkcell BiP’te 6 kişiyle görüntülü görüşme yapabilirsiniz.



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