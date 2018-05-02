BiP'teki o özellik Whatsapp'a geliyor!
Çoklu ya da grup görüntülü görüşme özelliği; mesajlaşma platformlarının sunmaya başladığı son özelliklerden biri. BiP'in daha önce sunduğu çoklu görüşme özelliği çok yakında Whatsapp'a da geliyor.
Cep telefonları ve internet teknolojisindeki hızlı gelişim, 90'lar ve 2000'lerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan fakat aynı zamanda hızla tükettiğimiz dönemleri de ortaya çıkardı. Cep telefonlarının günlük yaşantımıza girmesiyle ortaya çıkan mesajlaşma kavramı uzun yıllar SMS'ler üzerinden devam etti. Ancak dönemine göre pahalı olan SMS ile mesajlaşma daha çok acil durumlarda ya da aranılan kişiye ulaşılamaması durumunda kullanılıyordu. SMS sistemi, şu an hayatımızda olan mesajlaşma kavramından daha basit bir hizmet sunuyordu.
Internetin hayatımıza girmesiyle mesajlaşma bilgisayar tabanlı web ortamlarına kaydı, daha hızlı ve daha ucuz hale geldi. IRC kanalları, ardından ICQ daha sonra MSN Messenger ve Skype derken tüm dünyaya konuşmayı bırakıp mesajlaşmayı tercih etmeye başladı hatta mesajlaşma konuşmanın yerini bile aldı.
Akıllı telefonlarla beraber mesajlaşma ekosistemi cebe geri döndü ve bu kez çok ciddi çekişmenin yaşandığı bir pazar haline geldi. Ardı ardına ortaya çıkan anlık mesajlaşma platformları dünyada çapında milyarlı sayılara ulaşan mesajlardan pay kapmaya çalıştı. Bu mücadele her geçen gün, mesajlaşma platformlarının farklı hizmetleri hayata geçirmesi şeklinde devam ediyor.
Görsel ve dosya transferinin ardından sesli görüşme özelliğini de kazanan anlık mesajlaşma uygulamaları görüntülü görüşme özelliğini de yakın geçmişte kullanıcılarına sunmaya başladı.
Bu kadar özelliğin ardından şimdi de, çoklu ya da grup görüntülü görüşme özelliği mesajlaşma platformlarının sunmaya başladığı son özellik oldu. Turkcell’in kendi mühendisleri tarafından çok uzun bir süre önce geliştirilen yerli mesajlaşma platformu BiP grup görüntülü görüşme özelliği dünyada ilk sunan platformlardan biri oldu. 6 kişiye kadar grup görüşme özelliği, uzun bir süredir BiP üzerinden başarıyla sağlanıyor. Hatta daha da ileri giden BiP cepten cebe mesajla para transfer bile yapmaya başladı.
Gelen son haberlere göre, WhatsApp ve Instagram da bu özelliği yakında kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bir mesajlaşma platformu olmasa da sosyal paylaşım uygulaması olarak kendi içinde basit bir mesajlaşma imkanı sunan Instagram’ın da çoklu görüntülü görüşme özelliği sunması konferans görüşmenin yakın zamanda çok önemli hale geleceğini gösteriyor.
Ancak bu özelliğe sahip olmak için WhatsApp ve Instagram’ı beklemeye gerek yok, Turkcell BiP’te 6 kişiyle görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle