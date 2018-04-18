BiP WEB yayında! Artık bilgisayardan da konuşabileceksiniz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
18.04.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

BiP WEB yayında! Artık bilgisayardan da konuşabileceksiniz

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BiP WEB yayında! Artık bilgisayardan da konuşabileceksiniz

Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e bilgisayar desteği geldi. Artık telefondan yaptığınız konuşmayı bilgisayar başında da sürdürebileceksiniz.

Akıllı telefonlarla birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan anlık mesajlaşma uygulamaları, cep telefonlarındaki yazışmaları bilgisayarlardan da devam ettirmek için web sürümleri geliştiriyor. Bu özellikle sayesinde yoğun iş temposu içerisinde cepte başlayan konuşmalar, bilgisayar ekranlarında devam ediyor, sonrasında yine cebe geri dönebiliyor.

Turkcell tarafından geliştirilen yerli mesajlaşma platformu BiP de, çok kısa bir süre önce web sürümünü hayata geçirdi. Cepteki mesajlaşmaları PC'ye taşıyan BiP diğer uygulamalardan farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Genellikle kare kodu okuttuktan sonra web sürümünü aktif eden anlık mesajlaşma uygulamaları, sık sık yaşanan kopma ve bağlantı sorunlarına şu ana kadar net bir çözüm bulamazken, BiP mühendisleri özellikle bu sorunu platformu hayata geçirmeden çözdüklerini dile getiriyor.

BiP WEB yayında Artık bilgisayardan da konuşabileceksiniz

BiP'in web sürümüyle bir kez bağlantı ve senkronizasyon yapıldıktan sonra kullanıcı istemediği sürüce log off yani bağlantı kopması olmuyor. Bu sayede mesaj kayıpları ya da iletme sıkıntıları yaşanmıyor.

BiP WEB yayında Artık bilgisayardan da konuşabileceksiniz

Aynı zamanda bir sosyal platform gibi düşünülüp geliştirilen BiP, “Keşfet” alanında birçok mesajlaşma uygulamasında bulunmayan özellikleri barındırıyor. Cepten mesaj gönderir gibi para transferine imkan veren BiP; altı kişiyle aynıda görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip, titreşim gönderme, kaybolan mesajı bulma, HD fotoğraf gönderme, oyun, faks, çıkartma ve caps gönderme, BasKonuş gibi özellikleriyle birçok mesajlaşma platformundan kendini ayırıyor. BiP aynı zamanda dosya, belge ve resim gönderimine de imkan sunuyor. 18 milyon kişi tarafından indirilen BİP, 192 ülkede kullanılabiliyor.

 

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