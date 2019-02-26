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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
26.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bingöl balına bilimsel inceleme

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Bingöl balına bilimsel inceleme

Bingöl'e ait balın standardını belirlemek için Bingöl ve Gebze Teknik üniversitelerince "Bingöl Balının Morfolojik ve Moleküler Tabanlı Geliştirilebilir Tanımlama Sistemi" projesi hazırlandı.

 

Kente ait olmayan balın ülke genelinde "Bingöl balı" etiketiyle satılmasını önlemek amacıyla Bingöl Üniversitesi (BÜ) ile Gebze Teknik Üniversitesi çalışma başlattı.

Bu kapsamda "Bingöl Balının Standartizasyonu ve Coğrafi İşaret ile Tesciline Yönelik, Bingöl Balının Morfolojik ve Moleküler Tabanlı (Barcoding Technology) Geliştirilebilir Tanımlama Sistemi" projesi hazırlandı. Projeyle, Bingöl balının içeriği belirlenecek.

BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl balının markalaştırılması yolunda, bal ve bal ürünleri olan propolis, polen, arı sütü ve arı zehri üretimini ve ekonomik değerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin değişik illerinde "Bingöl balı" adıyla bal çeşitlerinin satıldığını anımsatan Çapak, örnek olacak çalışmayla balda sahteciliğin önüne geçileceğini kaydetti.

"Bingöl balının kaliteli olduğunu söylüyoruz ancak kalite parametrelerini ortaya koyacak bilimsel yönümüz şu ana kadar yoktu." ifadesini kullanan Rektör Çapak, bunun için Bingöl balının içeriğini çözmeyi kararlaştırdıklarını vurguladı.

İbrahim Çapak, Gebze Teknik Üniversitesi ile yürüttükleri ortak projeyle bunu ortaya çıkaracaklarını aktararak, "Projeyle, Bingöl balının hangi bitkilerden oluştuğu, içerisinde ne tür değerler taşıdığı ortaya konmuş olacak ve aynı zamanda bunun hangi bölgeden olduğu ve sağlığa faydaları da somutlaşmış olacak." dedi.

"108 farklı noktadan örnek alındı"

Çapak, şehre ait balı tespit etmek için 108 farklı noktadan örneği incelemeye aldıklarını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu 108 farklı noktadan elde edeceğimiz verilerle, Bingöl balıyla ilgili her türlü değerlendirmeyi yapabilecek duruma geleceğiz. Vatandaş telefonuyla balın üzerindeki etiketi okuduğu zaman kalitesini, nereye ait olduğunu ve içerisinde ne tür mineralleri barındırdığını görecek. Vatandaş bu etiket sayesinde aldığı balın sağlıklı olduğunu görecek."

Bingöl balının kaliteli olmasının şehrin çok sayıda bitkiye sahip olmasından kaynaklandığını işaret eden Çapak, Bingöl balının kozmetik alanında da kullanılması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Çapak, şunları kaydetti:

"Yüz maskesi de dahil olmak üzere kozmetik alanda balımızı kullanabiliriz. Şampuan, sabun veya başka ürünlerin üretiminde de kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde projemiz sonuçlandığında kozmetik alanında kullanılacak önemli ürünlerimiz olacak. Gebze Teknik Üniversitesi ile bu konuya yoğunlaştık."

Balın alternatif tıpta kullanımı için de çalıştıklarını vurgulayan İbrahim Çapak, "Esas olan insanların hasta olmasını engellemektir. Bu noktada da projelerimiz var. Bunun için bir ofis kuracağız. Hedefimiz ticaret yapmak değil, örnek oluşturmaktır. Vatandaşlarımıza kendi ürünlerini üretip, satışını yapacağı ortamı oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

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