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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.11.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

BİLSEM öğrencisi Brezilya'dan dereceyle döndü

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BİLSEM öğrencisi Brezilya'dan dereceyle döndü

Niğde Akşemsettin Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ceyda Sakarya, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda "Geven ve Kalsit Esaslı Biyoplastik Üretimi Projesi'yle dördüncülük elde etti.

BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, Brezilya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda 682 proje yer aldı.

Biyoloji öğretmeni Murat Sakarya danışmanlığında, BİLSEM öğrencisi Ceyda Sakarya, hazırladığı "Geven ve Kalsit Esaslı Biyoplastik Üretimi" isimli proje ve  Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla yarışmaya katıldı.

Sakarya'nın projesi, 7 ayrı jüri tarafından değerlendirilerek, çevre kategorisinde dördüncülüğü elde etti. Ayrıca proje uluslararası kategoride de öne çıkan projeler arasında kabul edilerek, madalyaya layık görüldü.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, BİLSEM'in Türk bayrağını Brezilya'da dalgalandırarak gururlandırdığını belirterek, "Uluslararası proje yarışmasında bize bu gururu yaşattıkları için idareci, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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