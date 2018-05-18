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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
DHA
18.05.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Bill Gates'ten şaşırtan Donald Trump açıklaması

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Bill Gates'ten şaşırtan Donald Trump açıklaması

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine “HIV ile HPV arasındaki farkı iki kez sorduğunu” söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, milyarder girişimci ve hayırsever Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı’nda yaptığı bir konuşmada Trump’la arasında geçen ilginç diyalogları şöyle aktardı:

“İlk Aralık 2016’da kendisiyle tanıştım. Sonrasında da geçen yıl Mart ayında Beyaz Saray’da görüştük. Her iki toplantıda da bana aşıların zararlı olup olmadığını sordu ve aşıların zararlarını inceleyecek br komisyon kurmayı düşündüğünü söyledi. Çünkü kendisine – sanırım Robert Kennedy Jr. tarafından – verilen tavsiyelere göre aşı zararlı bir şeydi. Ben bunun asla doğru olmayacağını, böyle bir şey yapmasının kötü olacağını söyledim.

“Her iki buluşmamızda da bana HIV ile HPV’nin arasında bir fark olup olmadığını sordu. Ben de kendisine bu iki virüsün birbiriyle nadiren karıştırıldığını anlattım.”

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri web sitesine göre bu soru en çok yönlendirilen sorular arasında. Yanıt ise şu:

“Human papilloma virüsü (HPV) deriyi ve nemli zarları etkileyen bir virüs. HPV siğil, genital siğiller ve rahim boynunda anormal hücre değişimlerine neden olabiliyor.

“Human immunodeficiency virüs (HIV) ise bağışıklık sistemine saldırır. HIV virüsü Aids hastalığına neden olabilir, fakat erken teşhis ve tedavi ile birçok insan Aids olmadan yaşayabiliyor.”

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