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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Aynur Tattersall, Kaliforniya (DHA)
10.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Bill Gates’in eşi başarılı evliliğin sırrını açıkladı

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Bill Gates’in eşi başarılı evliliğin sırrını açıkladı

Bill Gates’in eşi Melinda Gates başarılı evliliğin sırrını açıkladı.

Dünya yazılım devi Microsoft‘un patronu ve dünyanın en zengin işadamı Bill Gates’in eşi Melinda Gates, “Güçlü ve başarılı bir evlilik hayatı dengeli bir şekilde paylaşmaktan geçer. Buna akşamları yatmadan önce bulaşıkları dönüşümlü olarak yıkamak da dâhil” dedi. 

Eşi Bill Gates ile birlikte gerektiğinde akşamları bulaşıkları birlikte yıkadıklarını ifade eden Melinda Gates, bunu güçlü bir evliliğin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi. 

Bilgisayar bilimi mezunu ve bu alanda yüksek lisansı bulunan 3 çocuk annesi Melinda Gates  yeni kitabı ‘The Moment of Lift’in tanıtımı için gittiği Dominican Üniversitesi’nde kendisini dinlemeye gelen akademisyen ve öğrencilere, hayatından kesitler sunduğu ve tecrübelerini paylaştığı kitabı hakkında konuştu. Gates, bir saat süren ve ünlü oyuncu Mandy Moore moderatörlüğünde gerçekleşen gecede kitabında da yer verdiği birçok konuda soruları yanıtladı.

Evlilikte, iki tarafın evdeki işler ve görevler konusunda dengeli bir paylaşım içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Gates, ‘maaş almadan yapılan işler’ sınıfına giren ‘evi toparlamak’, ‘çamaşırları makinadan çıkarmak’, ‘çocukların yanına öğle yemeği hazırlamak’ ve ‘okula bırakmak’ gibi işlere her iki ebeveynin de aynı süreyi harcaması gerektiğini ifade etti. 

Bill Gates’in eşi başarılı evliliğin sırrını açıkladı


BİLL’İ ŞOKE ETTİ 

Microsoft‘ta önemli bir görevde bin kişiyi yönetirken hamile kalıp anne olduğunu ve çocuk sahibi olur olmaz işi bırakıp tam zamanlı anne olması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Gates, bu düşüncesini eşi ile paylaştığında eşinin şoke olduğunu ifade ederek; “Böyle olması gerektiğini düşünmüştüm. Bill şirketin beyni ben de ailemiz için çalışmalıydım. Yapmam gerekenin işi bırakıp evde çocuklara bakmak olduğunu düşünmüştüm ama Bill ile paylaşınca şoke oldu ve bana  ‘Gerçekten mi? Gerçekten mi!?’ diye sordu. Bana inanmadı. ‘Bu kariyeri elde etmek için ne kadar çok çalıştın ve çalışmayı çok seviyorsun’ dedi" diye konuştu 

Eşi Bill Gates’in, yetenek ve zekasını birçok şeyde kullanmak istediğini bildiğini ve bu konuda kendisine her zaman büyük destek olduğunu söyleyen Melinda Gates, “Bill benim işimi ne kadar çok sevdiğimi biliyordu ve bana işime dönmem için destek oldu. Ben, birinin evde olması gerektiğini düşünmüştüm ama sonra Bill’in desteği ile farkına vardım ki çocuklarıma özel alan yaratabilir ve onların kendileri gibi büyümelerine izin verebilirdim. İşimi ne kadar sevdiğimin farkına vardım ve çalışmak istedim. Çalışan bir anne oldum. Çalışmayı çok seviyorum” dedi. 

“LİDERİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ EMPATİ YAPABİLMESİ VE SEVGİ DOLU OLMASIDIR”

Gerçek liderlik anlayışından da bahseden Gates, en iyi organizasyonların çalışanlarına ‘kendileri’ olmalarına izin veren işletmeler olduğuna dikkati çekerek; “En başarılı şirketlerin kadroları, hem işte hem de evde aynı karekteri sergiyebilen gerçek kimliklerini ortaya koyabilen kişilerden oluşur. Çalışanlar iş yerinde kendilerini başka türlü gösterip gizlemezler.  İnsanların ne kadar kendileri gibi olmalarına izin verirsek o kadar başarılı ve empatik liderler oluruz. Eğer iletişimimizde insani yönlerimizi ön plana çıkarabiliyorsak bu sevginin bir göstergesidir” dedi.

“MÜKEMMELİYETÇİLİK İYİ BİR ŞEY DEĞİL”
 

Gates ayrıca, kitabında bahsettiği mükemmeliyetçiliğe de değinerek, insanların kendi kendilerine gereksiz yere katı davrandığını ve mükemmel olmak adına kendilerini çok eleştirdiğine dikkati çekerek, “Mükemmel bir hayat, mükemmel bir evlilik ve mükemmel bir iş diye bir şey yok. Mükemmeliyetçilik iyi bir şey değil” dedi.

“KADINLAR ERKEKLERDEN 7 YIL DAHA FAZLA ÇALIŞIYOR”

Gates kitabında, kadınların çocuk yetiştirmek için ne kadar fazla enerji ve zaman harcadıklarının toplumda konuşulmadığı konusuna da değindiğini belirterek, “Çocuk büyütmek, emzirmek gibi konuları konuşmuyoruz. Bunların kadının işi olduğunu düşünerek kafa yormuyoruz ama bir kadın ABD’de ev işleri için hergün bir erkekten 90 dakika daha fazla çalışıyor ve bu insan yaşamının toplamında 7 yıl demek. Bunun için para da almıyor ve yaptığı bazen görünmüyor bile” dedi.  

45 milyar dolarlık ‘Bill&Melinda Gates Vakfı’nın yarısına ortak olan Gates'in kitabı, yayınlanır yayınlanmaz New York'ta en çok satan kitaplar listesinde en üst sıraya yerleşti. Gates'in tecrübe ve yaşadıklarını bütün açıklığı ile anlattığı ‘The Moment of Lift’ adlı kitabı henüz Türkçeye çevrilmedi. 

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