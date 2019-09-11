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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 04:29, Son Güncelleme:

Bilkom’un ‘Sanal İşyeri’ projesine ödül verildi

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Bilkom’un ‘Sanal İşyeri’ projesine ödül verildi

Bilkom, dünya çapında birçok şirketin katıldığı ve sektörün ileri gelenlerinin değerlendirdiği 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ‘Sanal İşyeri’ projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Altın Ödül’e layık görüldü.

Bilkom, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın şirketin yarıştığı ve 12 ayrı jüride 250’yi aşkın üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri’nde, dijital dönüşüm projelerinden ‘Virtual Workplace (Sanal İşyeri)’ kapsamında hayata geçirdiği ‘Container app (Konteyner Uygulaması)’ ile ‘Mobil Site ve Uygulama’ kategorisinde Altın Stevie Ödülü almaya hak kazandı.

Bilkom, ‘Virtual Workplace’ kapsamında dijital ortamı daha etkin kullanmak için bugüne kadar birçok adım attı. ‘Kağıtsız ofis-ofissiz Bilkom’ mottosuyla dijital ortamın kullanımına ağırlık verilmeye başlandı. Printerlar şifreli hale getirilirken, tüm arşiv dokümanları dijitale taşındı. Mobil imzaya geçildi, insan kaynakları ve işe alım süreçleri dijital süreçlere aktarıldı. Container app ile de SAP, Fiori ve Quickbox gibi uygulamalar tek bir çatı altına toplanarak şirket içi mobil kullanım artırıldı. Container app’in şirket içi konuşma, fatura onaylama, takvim gibi birçok özelliğinin aktif olarak kullanılması desteklendi.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, şirket olarak 2016 yılından bu yana devam eden Dijital Dönüşüm Projeleri kapsamında, dijitalleşmeyi hem içeride hem de dışarıda operasyonel verimliliği ve büyümeyi güçlendirecek bir araç olarak desteklediklerini belirterek, bu yaklaşımın Stevie Ödülleri organizasyonunda Altın Ödül ile takdir edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

 

7 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70’i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor. Büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin tüm kurumlara açık olan, aynı zamanda çalışanların da ödüllendirildiği Stevie Ödülleri, dünyanın dört bir yanında üstün kurumsal performans gösteren birey ve kurumlara veriliyor.

 

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