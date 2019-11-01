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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.11.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Bilişim Zirvesi'19 kapılarını açıyor

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Bilişim Zirvesi'19 kapılarını açıyor

Bilişim Zirvesi bu yıl duvarın ardındaki en büyük gerçeğin veri olmasından hareketle "DATA TALKS – VERİ KONUŞUR" temasıyla gerçekleştirilecek. Başta veri olmak üzere yapay zekâ ve robotik temelinde yeni nesil tüm teknolojiler Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacıların katılımıyla masaya yatırılacak.

Bilişim Zirvesi'19 duvarın ardındaki en büyük gerçeğin VERİ olduğunu göstermek üzere "DATA TALKS – VERİ KONUŞUR" temasıyla 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hitachi, Cisco, Software AG, Turkcell, Google, Suse ve Netaş gibi Türkiye ve dünyanın teknoloji devlerinin yer aldığı Bilişim Zirvesi, veri üzerinden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koymayı hedefliyor. Veriyi “değere” dönüştürecek yeni nesil teknolojileri ve iş dünyasına yansımalarını kapsayan 18 farklı başlık, 5 ayrı salonda tartışılacak.

Türkiye’nin dijital gelişimini yönlendiren T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un ana konuşmacı olarak yer aldığı Bilişim Zirvesi açılış programında; Hitachi Vantara Dijital Çözümler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jonathan Bowl, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul gibi önemli isimler yer alacak. Ayrıca gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu sunumu ile programa renk katacak.

Bilişim Zirvesi19 kapılarını açıyor

2000 yılından bu yana iş dünyasının teknolojiyle dönüşen geleceğine ışık tutan Bilişim Zirvesi yeni çağın petrolü olarak kabul edilen veriyi temel alarak; yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, mobilite, 5G, güvenlik, açık kaynak, büyük veri, bulut, kurumsal iş uygulamaları gibi yenilikçi teknolojileri iş dünyası açısından ele alıyor.

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