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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.11.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Bilişim Zirvesi’18 başlıyor

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Bilişim Zirvesi’18 başlıyor

Bilişim Zirvesi’18 "Beyond The Wall" mottosu ve "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" ana temasıyla 21 Kasım Çarşamba günü kapılarını açıyor. Türkiye İş Bankası ve Hewlett Packard Enterprise ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte iki gün boyunca uluslararası fikir liderlerinin katılacağı oturumlarda yarının teknolojilerinin topluma ve insan yaşamına etkileri konuşulacak.

Bilişim Zirvesi'18 bu yıl Türkiye İş Bankası ve Hewlett Packard Enterprise ana sponsorluğunda, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Duvarın Ardını görmek, yarının teknolojilerine bugünden tanıklık etmek isteyenler için “Beyond the Wall” mottosuyla düzenlenen Bilişim Zirvesi’18, yapay zeka ve robotik başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla Türkiye’den ve dünyadan fikir liderlerini bir araya getiriyor.

2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası ölçekteki Bilişim Zirvesi, bu yıl 17 farklı tema kapsamında paralel oturumlarda sunum yapacak 200'e yakın uzman konuşmacı, 100'ün üzerinde destekleyici lider kurum ve 50'nin üzerinde stant ile binlerce ziyaretçiyi “Duvarın Ardına” taşıyor. Dell EMC’nin Oturum Sponsoru olarak desteklediği Bilişim Zirvesi’18’in Premium Partnerları ise KoçDijital ve Ruijie Networks olarak belirlendi.

Bilişim Zirvesi'18'in 21 Kasım günü gerçekleşecek açılış programı kapsamında bilişim dünyasının fikir liderleri, yarının teknolojilerine ışık tutan konuşmalar yapacak. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan, “Türkiye’de Akıllı Şeyler, Bilen Teknolojiler” başlıklı bir konuşmayla yer alacak.

"Teknolojinin Kaptanları" Bilişim Zirvesi'18'de belirlenecek

Akademik dünyadan ve STK’lardan 11 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve 5000’e yakın kişinin halk oylaması ile belirlenecek olan Teknoloji Kaptanları Ödülleri de ilk gün akşamında gerçekleşecek Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Bilişim Zirvesi’18 başlıyor


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