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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.07.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

"Bilişim Vadisi'ne 142 başvuru var"

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"Bilişim Vadisi'ne 142 başvuru var"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilişim Vadisi için 142 başvuru olduğunu belirterek, "Orada 65 firma faaliyette bulunuyor. Gerçekleştirilen proje sayısı 135 ve şu anda da 450 personel Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Aksoy, İzmit'teki bir otelde düzenlenen "2. Yıl Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte sağlık alanında haziran ayı itibarıyla toplam personel sayısının 20 bin 402 olduğunu, nitelikli yatak sayısının 2 bin 611 iken 3 bin 123'e çıktığını söyledi.

112 Acil istasyonlarının sayısının 45'e yükseldiğini aktaran Aksoy, geçen yıl ulaşılan vaka sayısının yaklaşık 125 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Aksoy, nitelikli yatak sayılarının artmaya devam ettiğini dile getirerek, şehir hastanesi yapımının sürdüğünü, hastanenin 2020 yılında açılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Gençlik ve spor faaliyetleri alanında kentin önemli bir yeri bulunduğunu anlatan Aksoy, "Öğrencilerimizin yüzde 38'i okul spor faaliyetlerine katılım gösteriyor, bu da Kocaeli olarak ilk 5'te yer almamızı sağladı. Özellikle engelli sporcuların evlerinden alınıp spor yaptırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yetenek taraması yapıyoruz. Özellikle 3. sınıfta okuyan geçen yıl 22 bin 534 öğrenci taraması yapıldı. 3 bin 15 öne çıkan ve spor alanında belirli çalışmaları yapabileceği düşünülen çocuklar belirlendi." diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi'yle yaklaşık 54 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı"

Aksoy, İzmit Körfezi'nde 35 liman bulunduğunu aktararak, İzmit Körfezi'ni tek liman olarak değerlendirdiklerinde Türkiye'de en fazla elleçlenen yükün burada gerçekleştiğini söyledi.

Kandıra'daki organize sanayi bölgesiyle ilgili hukuki sürecin kalktığını ve çalışmalara başlanıldığını belirten Aksoy, Türkiye dış ticaretinin yüzde 18'inin Kocaeli gümrükleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. 

Aksoy, kentte 14 tasarım merkezi bulunduğunu aktararak, "Bilişim Vadisi, bizim için önemli. Şu anda 142 başvuru var. Orada 65 firma faaliyette bulunuyor. Gerçekleştirilen proje sayısı 135 ve şu anda da 450 personel Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aksoy, Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar 3 bin 206 ton atık kağıt, 2 bin 458 ton metal atık, 882 ton cam atık, bin 481 ton plastik atık toplandığını anlatarak, bu sayede yaklaşık 54 bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını vurguladı.

Konuşmanın ardından Aksoy, toplantıya katılan medya kuruluşu temsilcileriyle fotoğraf çektirdi. 

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