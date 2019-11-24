Bilişim teknolojileri alanındaki startup’lar için ipuçları

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Son yıllarda teknoloji alanındaki ilerlemeyle birlikte, bilişim teknolojileri alanında kurulan startup’lara daha sık rastlıyoruz. Devletin sağladığı genç girişimcilere yönelik vergi muafiyeti uygulamaları gibi pek çok uygulama da dönemsel veya kalıcı olarak hayata geçiriliyor fakat tüm bunlara rağmen plansız başlanan girişimler yarı yolda tıkanabiliyor.

Bilişim teknolojileri (BT) konusunda bir ürün ortaya koymak istiyorsanız proje ihtiyacının net olması gerekiyor. Belirsizlik olduğu sürece, geliştirme ekibi daha esnek bir temel oluşturmaya çalışabiliyor. Bu da daha fazla zaman ve para harcanmasına neden olabiliyor. Bu yüzden projede önceliğinizin MVP olması faydalı olabilir. Kısaca MVP, asgari gereksinimleri karşılayan, nihai ürünün sunduğu değerin anlaşılmasını sağlayacak özelliklere sahip bir ürün anlamına geliyor.

BT alanında startup’ların işini kolaylaştırabilecek 7 ipucu

BT alanında bir Startup kurmadan ve kod yazmaya başlamadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz size farklı bir bakış açısı sağlayabilir.

1-Bir bilene danışın

Geliştiriciler (Developers), BT projelerinde genellikle deneyimlidir. Doğru bir geliştirici ile fikir alışverişi yapmak faydalı olabilir.

2-Dış kaynak kullanmaktan çekinmeyin

Ana fikrinizi oluşturan bileşenler hariç her şeyi dış kaynak kullanarak yapmak, işletme için en kârlısı ve hızlısı olabilir. Bu aynı zamanda iş yükünün getirdiği stresi de azaltarak doğru noktaya odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

3-Piyasada işinize yarayacak önceden yapılmış ürünleri kullanmaktan çekinmeyin

Amerika’yı tekrar keşfetmenize lüzum yok! Siz daha önce yapılmış, işinizi kolaylaştıracak ürünleri doğru tespit ederek kullanabilirsiniz. Böylelikle asıl ortaya koyacağınız ürüne odaklanabilirsiniz. Biraz araştırma ile mutlaka sizin ihtiyaçlarınıza yanıt verecek pek çok ürün karşınıza çıkacaktır. Bunların en önemlileri açık kaynaklı da olabilir.

4-Önceliklerinizi doğru belirleyerek test edin

MVP'nizi oluşturduktan sonra bunu test etmeniz de önemli. Bu testler, sizi gereksiz maliyetlerden ve zaman kaybından koruyabilir. Sizin aklınızda olan ve çok işe yarayacağını düşündüğünüz her şey gerçek hayatta karşılık bulmayabilir. Bu testler kullanılmayacak noktaları ya da çok ilgi gören kısımları belirleyerek o yönde çalışmanıza ağırlık verebilmenizi sağlayabilir.

5-Kod yazmaya başlamadan önce doğru planlayın

İyi bir ön araştırma, planlama ve görev dağılımı yapılmadan başlanan kod yazma aşaması hızlı başlayıp çabuk yorulmanıza sebep olabilir. Gereksiz yere ekibi strese sokmak, uzun vadede yapılan hataların sürekli düzeltilmesi ekipte isteksizlik ve bıkkınlık oluşturabilir. Acele değil, doğru planlayarak doğru zamanlama yapmak gerekir. National Institute of Standard Technology, tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ürün aşamasında olası bir hatayı düzeltmek, kodlama aşamasında düzeltmekten 3 kat daha uzun sürebilir.

6-Teknik ekibinizle iletişim hâlinde olun

Bir araştırmaya göre projelerin yaklaşık %52,7'si ilk tahmin edilenden %189 kat fazla fiyata mâl oluyor. Eğer teknik ekibiniz ile doğru bir iletişim yakaladıysanız bu gibi durumları yaşamamanız için sizi önceden bilgilendirebilirler. Lider olmak zordur ve bu işin büyük bir kısmı da iletişim üzerine kuruludur.

7-Yapılanları periyodik olarak kontrol edin

En sık rastlanan sorunlardan biri de yapılan işin her yönüyle kontrol edilmemesidir. Meselâ; Bir web sitesi yapan yazılımcıya “Sitede fotoğraflarda kayma var” dediğinizde sadece bilgisayar ekranından kendi ekran büyüklüğünde bu kontrolü sağlayıp size “Düzelttim” diye dönebilir. Ancak müşteriniz mobilden baktığında her şey birbirine geçmiş olabilir. Benzeri durumlarla ilgili tatsız tecrübeler yaşamamak için müşteriye bir ürünü sunmadan önce düzenli aralıklarla ürünü test etmek size avantaj sağlayabilir.

Tüm bunlarla birlikte önceden planlamanız gereken önemli bir konu daha olduğunu hatırlatmak isterim. Bir ürün ortaya çıkarmadan çok önce o ürünün nasıl pazarlanacağını, reklam tanıtım bütçesini, markalaşma sürecini planlamak size zaman kazandırabilir. Unutmayın! Müşteriniz olabilmesi için insanların ilk önce ürününüzden haberdar olması gerekiyor.

Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73



