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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Bilişim sektöründe 9,4 milyar liralık yatırım

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Bilişim sektöründe 9,4 milyar liralık yatırım

Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, 2018 yılında 59 milyar lira gelir elde ederek 9,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ikinci gün panelleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gencel, Kundu turizm merkezinde "Kamuda dijital dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede yaptığı sunumda, verilerin ülkenin gelişmesi ve kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımının hiç olmadığı kadar üretimin odağına yerleştiğine işaret eden Gencel, bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişimler oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada 5 milyara yakın telefon, 4 milyar 300 milyon da internet kullanıcısının olduğuna değinen Gencel, dünyadaki veri havuzunun yüzde 90'ının sadece son üç yılda ortaya çıktığını bildirdi.

Gencel, bu istatistiklerin siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojilerin öneminin artacağına işaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Karayolları Genel Müdürlüğünce 1960 yılında bilgisayar kullanımıyla başlayan dijitalleşme yolculuğunun, son yıllarda bilgisayar teknolojisinin toplumun her kesimi tarafından gündelik hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Gencel, şunları söyledi:

"Ülkemiz de kamu kurumları hizmetlerini elektronik ortamda farklı internet sistemleri üzerinden sunmaya başladı. Potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde elektronik haberleşme sektörüne ilişkin çarpıcı istatistiklerimiz var. Türkiye'de işletmecilerimiz 2018 yılında 59 milyar lira gelir elde ederek 9,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. 2G, 3G ve 4,5G mobil hizmetlerinde abone sayımız 80 milyonu aştı. Makineler arası iletişim için kullanılan cihaz modülü sayısı 2018 yılı sonunda 5,2 milyona ulaştı."

Gencel, 5G teknolojisinin dijital ekonomiye yeni bir boyut açacağını söyleyerek, 2025 yılında dünya genelinde gerçekleşecek iletişimin sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının belirtildiğini ifade etti. Gencel, "Türkiye olarak 5G teknolojisini ilk kullanan ülkelerden birisi olmak yönünde vizyonumuzu kararlılıkla ortaya koyduk, bu konuda ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. 5G teknolojilerini mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Dijital dönüşümün başarıyla gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için siber güvenliğin hayati bir önem arz ettiğini anlatan Gencel, ülke olarak da bu bilinçle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde çalışan binin üzerindeki ekip ile 7-24 çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gencel'in konuşmasının ardından "Kamuda başarılı dönüşüm hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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