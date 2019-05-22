Bilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor
GeriTeknoloji Bilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.05.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Bilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor

Türkiye’nin en önemli sektörel araştırmalarından biri olan Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması’na göre Türkiye bilişim pazarında en yüksek büyüme oranını yazılım çözümü satan veya geliştiren şirketler gösteriyor. Binin üzerinde başvuru gösteriyor ki şirketlerin yüzde 65’inin TL gelirleri 2018 yılında artarken, bu şirketlerin Türk Lirası bazında ortalama büyümesi ise yüzde 40 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynakları arasında gösterilen Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. BThaber adına Bilişim 500 Araştırması’nı gerçekleştiren M2S Pazarlama ve Araştırma A.Ş., her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma kapsamında kendilerine gelen başvurular ışığında ön tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Bilişim 500 Araştırması 2019 için binin üzerinde bilişim şirketinin 2018 verilerini yorumlayan M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan konuyla ilgili açıklamasında “Bilişim 500 için elimize ulaşan ilk verilerin analizine göre en yüksek büyüme oranı Türk Lirası bazında yüzde 317 olmuştur. Amerikan Doları bazında en yüksek büyüme ise yüzde 216 olarak gerçekleşmiştir. Dolar bazında yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren tüm şirketler yazılım çözümü satan veya geliştiren şirketlerdir.  Her yıl olduğu gibi bu sıralamaya girmesi beklenen şirketlerin yaklaşık yüzde 20’si bir önceki yıl araştırmamızda yer almamış şirketlerdir.

2018 yılında şirketlerin yüzde 65’inin gelirleri Türk Lirası bazında artış göstermiştir. Gelirleri artan şirketlerin Türk Lirası bazında ortalama büyümesi ise yüzde 40 olarak gerçeklemiştir. Sıralamaya girecek şirketlerin yüzde 21’i ortalamanın üzerinde büyümüştür. Toplamda yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren 24 şirket varken, yüzde 50 ve yüzde 99 arasında büyüme gösteren 53 şirket bulunuyor. Aynı verileri Dolar bazına değerlendirirsek de şirketlerin sadece yüzde 27’sinin gelirlerinin büyüdüğünü gözlemliyoruz.
 
Geçtiğimiz yıl ekonomik koşullarını göz önüne alırsak, elbette sadece büyüme gerçekleşmedi. Şirketlerin yüzde 35’inin gelirlerinde azalma gözlemlenmiştir. Gelirlerdeki ortalama daralma yüzde 21 iken, en yüksek daralma ise yüzde 89 oranındadır” dedi.

Bilişim 500 Ödül Töreni bu yıl 04 Temmuz akşamı Emek Sahnesi’nde...

BThaber adına M2S tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması, bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına 20 yıldır önemli veriler ortaya koyarak, şirketlerin kendi performanslarını ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor. Sektöre ve iş dünyasına ayna tutan Bilişim 500 Araştırması sonuçları bu yıl 04 Temmuz Perşembe akşamı “20 Yıldır Vizyonda” sloganıyla Emek Sineması’nda düzenlenecek tören ile açıklanacak.

Bu yıl 20. yıla özel, Bilişim 500 PLUS bölümü kapsamında 20 yıldır araştırmaya bilgi vermiş şirketler arasından bir firma uzun yıllardır her türlü koşulda sektördeki konumunu devam ettirmesinden dolayı ödüllendirilecek. Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da ilk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan şirketler, genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus adı altında araştırmada kendilerine yer bulabilecekler. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirilecekler. Plus tablolarında geçen yıl IoT ve M2M’i şeklinde olan sıralamaya bu yıl Yapay Zeka da eklenerek ölçülmesi hedefleniyor.

Araştırmada Anadolu şirketlerinden gelen verilerden oluşan kategoriler yer alıyor. Üç yıldır gelişerek ilerleme kaydeden yeni kategoriler ve iller bazında tablolar oluşturuluyor. Bugünü ölçerken geleceğe bakmaya özen gösteren bakış açısı ile genç şirketler de sıralamada yer alacak. Bilişim 500’de iki yıldır ‘üç yaşından küçük şirketler’ için hazırlanan sıralamada, aralarında en hızlı büyüyenler ödüllendirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?