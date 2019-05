Bilişim sektörü yazılımda hızla büyüyor

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynakları arasında gösterilen Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. BThaber adına Bilişim 500 Araştırması’nı gerçekleştiren M2S Pazarlama ve Araştırma A.Ş., her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma kapsamında kendilerine gelen başvurular ışığında ön tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.



Bilişim 500 Araştırması 2019 için binin üzerinde bilişim şirketinin 2018 verilerini yorumlayan M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan konuyla ilgili açıklamasında “Bilişim 500 için elimize ulaşan ilk verilerin analizine göre en yüksek büyüme oranı Türk Lirası bazında yüzde 317 olmuştur. Amerikan Doları bazında en yüksek büyüme ise yüzde 216 olarak gerçekleşmiştir. Dolar bazında yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren tüm şirketler yazılım çözümü satan veya geliştiren şirketlerdir. Her yıl olduğu gibi bu sıralamaya girmesi beklenen şirketlerin yaklaşık yüzde 20’si bir önceki yıl araştırmamızda yer almamış şirketlerdir.



2018 yılında şirketlerin yüzde 65’inin gelirleri Türk Lirası bazında artış göstermiştir. Gelirleri artan şirketlerin Türk Lirası bazında ortalama büyümesi ise yüzde 40 olarak gerçeklemiştir. Sıralamaya girecek şirketlerin yüzde 21’i ortalamanın üzerinde büyümüştür. Toplamda yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren 24 şirket varken, yüzde 50 ve yüzde 99 arasında büyüme gösteren 53 şirket bulunuyor. Aynı verileri Dolar bazına değerlendirirsek de şirketlerin sadece yüzde 27’sinin gelirlerinin büyüdüğünü gözlemliyoruz.



Geçtiğimiz yıl ekonomik koşullarını göz önüne alırsak, elbette sadece büyüme gerçekleşmedi. Şirketlerin yüzde 35’inin gelirlerinde azalma gözlemlenmiştir. Gelirlerdeki ortalama daralma yüzde 21 iken, en yüksek daralma ise yüzde 89 oranındadır” dedi.



Bilişim 500 Ödül Töreni bu yıl 04 Temmuz akşamı Emek Sahnesi’nde...



BThaber adına M2S tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması, bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına 20 yıldır önemli veriler ortaya koyarak, şirketlerin kendi performanslarını ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor. Sektöre ve iş dünyasına ayna tutan Bilişim 500 Araştırması sonuçları bu yıl 04 Temmuz Perşembe akşamı “20 Yıldır Vizyonda” sloganıyla Emek Sineması’nda düzenlenecek tören ile açıklanacak.



Bu yıl 20. yıla özel, Bilişim 500 PLUS bölümü kapsamında 20 yıldır araştırmaya bilgi vermiş şirketler arasından bir firma uzun yıllardır her türlü koşulda sektördeki konumunu devam ettirmesinden dolayı ödüllendirilecek. Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da ilk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan şirketler, genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus adı altında araştırmada kendilerine yer bulabilecekler. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirilecekler. Plus tablolarında geçen yıl IoT ve M2M’i şeklinde olan sıralamaya bu yıl Yapay Zeka da eklenerek ölçülmesi hedefleniyor.



Araştırmada Anadolu şirketlerinden gelen verilerden oluşan kategoriler yer alıyor. Üç yıldır gelişerek ilerleme kaydeden yeni kategoriler ve iller bazında tablolar oluşturuluyor. Bugünü ölçerken geleceğe bakmaya özen gösteren bakış açısı ile genç şirketler de sıralamada yer alacak. Bilişim 500’de iki yıldır ‘üç yaşından küçük şirketler’ için hazırlanan sıralamada, aralarında en hızlı büyüyenler ödüllendirilecek.