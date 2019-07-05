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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.07.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Bilişim 500'de ödüller sahiplerini buldu

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Bilişim 500'de ödüller sahiplerini buldu

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün 20. Yılında 3 ödül aldı. Türk Telekom, Hizmet Sağlayıcı Bölümü’nde İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri kategorilerinde birinci olurken, Ankara Şirketleri ilk 10 listesinde de ilk sırada yer aldı. Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da 3 ödül alırken en büyük 500 bilişim firması sıralamasında 28. sırada yer aldı. İnnova; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı bölümünde ‘Danışmanlık, CRM ve ERP’ kategorilerinde birinci oldu.

Türk Telekom ve iştiraki İnnova bu yıl 20’incisi düzenlenen Bilişim 500’de 3’er ödül aldı. Bu yıl düzenlenen Bilişim 500 ödül töreninde şirket, Hizmet Sağlayıcı Bölümü İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri kategorilerinde birinci oldu. Şirket ayrıca Ankara Şirketleri ilk 10 listesinde ilk sırada yer aldı.

Şirketin bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise üç ayrı dalda ödül aldı. Şirket; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı bölümünün Danışmanlık, CRM ve ERP kategorilerinde birinci oldu. Şirket ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 28. Sırada yer aldı.

Türk Telekom’un Hizmet Sağlayıcı Bölümü İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri Kategorisi Birincisi Ödülünü Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir aldı. İnnova adına ise Sistem Entegratörü ve İş Ortağı bölümünün Danışmanlık, CRM ve ERP kategorilerinde birincilik ödülleri İnnova Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Tokgöz’e takdim edildi.

BThaber Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin veriler, sektöre ayna tutuyor, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılıyor.

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