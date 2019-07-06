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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.07.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Bilişim 500'de ilk 100'e girmeyi başardı

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Bilişim 500'de ilk 100'e girmeyi başardı

Teleperformance, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Bilişim 500 listesinde bu yıl 6 basamak yükselerek 74. sırada yer aldı. Teleperformance ayrıca Çağrı Merkezi kategorisinde 5. ve Hizmet İhracatı başlığında 4. oldu.

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde bilinen isimlerden Teleperformance, Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500’de ilk 100 şirket arasında yer aldı. Bu yıl 20. kez düzenlenen ve 4 Temmuz Perşembe günü Emek Sineması'nda sonuçların açıklandığı ‘Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması’nda bilişim sektörünün ciro itibarıyla en büyük 74. şirketi olan Teleperformance Türkiye, Çağrı Merkezi kategorisinde 5. ve  Hizmet İhracatı’nda 4. oldu. Teleperformance Türkiye, geçtiğimiz yıl Bilişim 500'de 80. sıradaydı.

Dünya genelinde 40 yılı aşkın süredir en büyük markaları müşterileriyle buluşturan global bir çatı altında yapay zeka, ileri düzey analitik, robotik süreç otomasyonu ve dijitalleşme konularında avantajlı bir noktada olduklarına dikkat çeken Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, “Son üç yılda yüzde 30 büyüme yakaladık ve 2019 yılında yüzde 50 üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz. Bilişim 500 listesinin derlendiği 2018 yılı içinde toplam 13 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığımız Balıkesir lokasyonuyla birlikte Türkiye genelinde 6 çağrı merkezine ulaştık." diye konuştu.

Teleperformance Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir olmak üzere Türkiye'nin 5 ilinde, 3.250 kişilik istihdam gücüyle markaların bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde ihtiyaçlarını karşılıyor.

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