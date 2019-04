Bilişim 500 Araştırması’na başvuru için son hafta

BThaber adına M2S tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması, ülkemizde bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına 20 yıldır önemli veriler ortaya koyuyor, şirketlerin kendi performanslarını ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor.



Türkiye bilişim sektörünün gelişimini gözler önüne sermesi ve yeni şirketlerin açığa çıkarılması adına en önemli veri kaynağı kabul edilen Bilişim 500 araştırmasına katılmak isteyen firmalar, bilisim500.com adresinde yer alan başvuru butonuna tıklayarak, ilgili formu doldurarak listede yer almak için başvurularını yapabiliyor. Araştırmanın sonuçları, 04 Temmuz Perşembe akşamı düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Bu yıl ki araştırma kapsamında 1000’den fazla firmanın veri paylaşması bekleniyor.



Bilişim 500 PLUS ile gelen yenilikler



Bu yıl 20. yıla özel bir çalışma hayata geçirilecek. PLUS bölümü kapsamında 20 yıldır araştırmaya bilgi vermiş şirketler arasından bir firma uzun yıllardır her türlü koşulda bu sektörde konumunu devam ettirmesinden dolayı ödüllendirilecek.



Katılan firmalar araştırma kapsamında 2018 yılına ait verilerini paylaşacaklar. Bu yıl yeni kategoriler ile zenginleşen araştırmada iki kategori birleşerek ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı’ adını aldı. Ayrıca bu yıl ‘Donanım’ bölümü altındaki ‘Güvenlik Donanımı’ başlığı; ‘Güvenlik Kamera Donanımı’ ve ‘Bilgi Güvenliği Donanımı’ olarak ikiye ayrılıyor. Bir yenilik de yazılım bölümünde karşımıza çıkıyor. Araştırma artık sektörel yazılımların sektör bazında ayrımını da yapacak. Finans, sağlık, turizm ve savunma gibi öncelikli sektörler belirlenerek, sektörel yazılım yapan şirketlerin hangi sektörlerde ağırlıklı hizmet verdikleri ölçülecek. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak alt kategorilerde üretici, sistem entegratörü ve dağıtıcılar için ayrı tablolar oluşturulacak.



Son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da ilk 500 listesinde büyüklük ve ciro olarak yer alamayan ancak kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan şirketler, genç şirketler ve Anadolu firmaları, Plus adı altında araştırmada kendilerine yer bulabilecekler. Kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirilecekler. Plus tablolarında geçen yıl IoT ve M2M’i şeklinde olan sıralamaya bu yıl Yapay Zeka da eklenerek ölçülmesi hedefleniyor.



Anadolu şirketleri için özel kategoriler



Araştırmada Anadolu şirketlerinden gelen verilerden oluşan kategoriler yer alıyor. Üç yıldır gelişerek ilerleme kaydeden yeni kategoriler ve iller bazında tablolar ile daha çok veri sıralaması yapılabiliyor. Beşten fazla şirket bilgisinin yer aldığı illerin sıralama tabloları oluşturuluyor. Bu şirketlerin net satış gelirleri Bilişim 500 sıralamasına girecek seviyede olmadığı durumlarda şirketler Anadolu tablolarında verileri ile yer alabiliyor.



Bugünü ölçerken geleceğe bakmaya özen gösteren bakış açısı ile genç şirketler de sıralamaya dahil ediliyor. Bilişim 500’de iki yıldır ‘üç yaşından küçük şirketler’ için hazırlanan sıralamada, aralarında en hızlı büyüyenler ödüllendirilecek.



Türkiye bilişim sektörünün gelişimini, eğilimlerini ve beklentilerini ortaya koyması açısından benzersiz bir değere sahip Bilişim 500 araştırması, sektörün en önemli ve tek aynası olarak algılanmasının yanı sıra bilişim şirketleri ile kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılıyor. Araştırma ayrıca Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıya ve iş birliği yaratmak isteyen şirketlere önemli rehberlik görevini yürütüyor.