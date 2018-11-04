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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.11.2018 - 08:35, Son Güncelleme:

Bilirkişi başvurularında e-Devlet dönemi başlıyor

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Bilirkişi başvurularında e-Devlet dönemi başlıyor

Bilirkişilik başvuru süreci 5 Kasım’da başlayacak. İlk kez e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular elektronik veya mobil imza ile yapılacak.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişi kabulüne ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre bilirkişi olmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Başvuru formları elektronik imza veya mobil imza ile imzalanacak. 5 Kasım'dan itibaren başlayan başvuru süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek. 22 Ocak 2019’da başvuruları kabul edilenler açıklanacak.

Başvurular UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden yapılacak

Çözülmesi uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşlerine başvurulacak bilirkişi adayları, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek.

Yazılı başvurular kabul edilmeyecek

Sigorta, tıp, turizm, enerji ve mimarlık gibi 65 uzmanlık alanında bilirkişi alınacak. Adaylar, uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler çerçevesinde değerlendirilecek. Yazılı posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamayacak. Bu şekilde yapılan başvurular reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler 24 saat eğitim alacak.

Kağıt ve ıslak imza kullanılmayacak

Kamu hizmetlerinin elektronik ortama e-Devlet Kapısı Projesi ile taşınmasına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söyledi: “E-devlet uygulamaları, bürokratik süreçleri hızlandırırken vatandaşlara daha hızlı hizmet alma imkanı tanıyor. Devlete de kaynakları etkin kullanma olanağı sunuyor. E-imza ve mobil imza ile bireylerin kimlikleri güvenli bir şekilde doğrulanabiliyor.”

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