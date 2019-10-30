Bilinçli kullanım için 'internet reçetesi'

Aralarında eğitmenler, tiyatro ve sinema oyuncusunun da yer aldığı Doğru Taraftan Bak Sivil İnisiyatif Grubu, toplumda internetin var oluş amacına uygun kullanımının artırılması amacıyla 'İnternet Reçetesi’ adı altında programlar düzenlemeye karar verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği, internetin toplum ve gençler üzerine etkisini ele alan programın ilk durağı Trabzon oldu. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan grup kurucuları, eğitmenler Hatice Sula, Sedat Cankılıç ve oyuncu Seymen Aydın, katılımcılara hitaben konuşma ve sunumlar yaparak, internet kullanımındaki artış, sosyal medyanın önlenemez yükselişi ile internet bağımlılığı gibi konulara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Mini tiyatro gösterileri ile anlatılan internet bağımlılığı, salonu dolduran katılımcıların da ilgisini çekti.



'İNTERNETİ KÖTÜLEMEYE ÇALIŞMIYORUZ'



Grup kurucularından eğitmen Hatice Sula, teknolojinin hızla geliştiği çağda internet kullanımı için toplum üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "İnternet hepimizin hayatında olan çok önemli bir unsur. Çağımızın en büyük icadı. Buradaki mevzu, ‘Bu güzel icadı ne kadar doğru kullanıyoruz’ ile alakalı. Bazen insan ürettiği herhangi bir metanın kölesi kurbanı olabiliyor. İnternet gelecek kuşaklarda özellikle insanı köleleştirmeye çok müsait olan bir unsur. Biz burada interneti kötülemeye çalışmıyoruz. İnternet, iletişim anlamında olsun, insanlığın gelişimi noktasında bakıldığı zaman muhteşem bir şey. Ancak gençlerimiz bunu ne kadar sağlıklı kullanıyor. Varoluş amacına uygun bir şekilde mi kullanıyor bunu tartışıyoruz" dedi.



‘HER ŞEYİ DOĞRU KULLANMAK GEREKİYOR’



Oyuncu Seymen Aydın da, internet bağımlılığı sıklığının farklı seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerek, sosyal fobi, depresyon, utangaçlık, içe dönüklük, kişilik bozuklukları ve dikkat eksikliği, hiper aktivite bozukluğunun, internet bağımlılığında en sık rastlanan psikiyatrik tanılar olduğu kaydetti. Aydın, "Özellikle gençlerdeki bu bilinci tekrardan uyandırmak için yaptığımız bir program. Farklı bir format aslında, böyle konferans gibi değil de içinde canlandırmaların yer aldığı bir program. Üçümüzün de ortak noktası bir yaratıcı drama. Hem biz internete hizmet ediyoruz hem de internet bize hizmet ediyor. Ama her şeyi doğru kullanmak gerekiyor. Programla internetin; hem toplum üzerindeki etkisini, hem de bireysel olarak üzerimizdeki etkisini ele aldık. İnternet uçsuz bucaksız bir derya. İçerisinde boğulabilirsin de kulaç da atabilirsin. Samimi bir ortamda öğrenci arkadaşlarımızla karşılıklı fikir alışverişi yapmak istedik" diye konuştu.



'BİLİNÇ EŞİĞİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Eğitimci Sedat Cankılıç ise gençlere tavsiyelerde bulunarak, "İnternetin kötü bir mecra olduğunu anlatmaya çalışmıyoruz. Bunu hepimiz kullanıyoruz. Ama etkin ve faydalı olarak kullanmak gerekiyor. Gençler internete kapılabilirler. Biz interneti kullanacakken internet bizi kullanmasın, gelecek nesillerimizi, gençlerimizi kullanmasın diye buradayız. Bilinç çıtası ve bilinç eşiği oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.