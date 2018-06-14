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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.06.2018 - 20:04, Son Güncelleme:

Bilimsel araştırma için verici takılan leyleği soydular

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Bilimsel araştırma için verici takılan leyleği soydular

Akıllara durgunluk veren olay Afrika'ya göç eden bir leyleğin başına geldi. Bilimsel araştırma için üzerine verici takılan bir leylek Afrika semalarına girdikten sonra sinyal kesildi ve olanlar oldu.

Doğal yaşamı takip etmek adına araştırmacılar ve belgeselciler hayvanlara kamera yerleştirebiliyor veya GPS cihazını üzerlerine monte edebiliyor. Haberimize konu olan leylek de işte bu şekilde kullanılıyordu.

Polonyalı uzmanların Kajtek adını verdiği bir leyleğe GSM tabanlı bir verici taktı. Leyleklerin her dönem yaptıkları gibi Afrika'ya olan yolculuklarının izlenmesi adına kullanılan SIM kartlı verici, toplamda 52 günü ve 6 bin 154 kilometreyi kapsayan yolculuk boyunca kusursuz bir bilgi aktarımı sağlama amacındaydı.

Bilimsel araştırma için verici takılan leyleği soydular

Leyleğin kat ettiği yol... Sudan'dan sonra sinyal artık yok

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Kajtek’in Polonya’dan başlayıp Ukrayna, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve son olarak Sudan'a giderken sinyal kesildi. Aylarca sinyal alınamayan cihazın başına ne geldiği ise telefon faturası gelince ortaya çıktı. 2 bin 300 euroyu bulan faturayı gören araştırmalar şaşkına döndü.

Sudan'a giren leyleğe bir şekilde ulaşıldığı, üzerindeki vericide yer alan SIM kartın çalındığı ve bu kartın kullanılmasıyla birlikte bu telefon faturası ortaya çıktı.

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