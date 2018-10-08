Bilimadamlarından "Oruç Reis" gemisine övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBilimadamlarından "Oruç Reis" gemisine övgü
GeriTeknoloji Bilimadamlarından "Oruç Reis" gemisine övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
08.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Bilimadamlarından "Oruç Reis" gemisine övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilimadamlarından "Oruç Reis" gemisine övgü

Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Müdürü ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan, Türkiye'nin milli sismik gemisi MTA Oruç Reis'e ilişkin, "Dünyada çok ender görülen bilimsel araştırma gemilerinden bir tanesi. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ve belki de daha sonra okyanuslarda Türkiye'nin su altı kaynaklarına erişebilmesine imkan sağlayacak." dedi.

Prof. Dr. Karan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş, MTA Oruç Reis'in Türkiye için önemine dikkati çekerek, gemiden övgüyle bahsetti.

Prof. Dr. Karan, bir çalıştay için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha önceleri bilimsel araştırma gemisi kiraladığını söyledi.

Türkiye'nin artık uluslararası standartlardaki milli sismik gemisi MTA Oruç Reis'e sahip olduğunu hatırlatan Karan, diğer ülkelerin, mevzuat izin verirse gemiyi kiralama yoluna gidebileceğini söyledi.

Gerekli izinlerle başka ülkelerin alanlarında da bilimsel araştırma yapılabileceğini belirten Karan, milyarlarca kilometre uzaklıktaki uzaya ulaşılabilirken, denizlerin neredeyse yüzde 90'ının tanınmadığına dikkati çekti. 

Prof. Dr. Karan, sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki diğer ülkelerin de hala böyle bir teknolojiye sahip olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Teknoloji elverdikçe yavaş yavaş kıyılardan okyanuslara doğru kaynaklara erişilme konusunda bir eğilim var. Türkiye'de bunun bir yerinden tutmak zorunda. Bir yandan hukukçular anlamında, bir yandan teknik ekip ve personel anlamında tutmak zorundayız. Bunu başarabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Türkiye, bir bilimsel araştırma gemisini hayata geçirdi. Oruç Reis, dünyada çok ender görülen bilimsel araştırma gemilerinden bir tanesi. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ve belki de daha sonra okyanuslarda Türkiye'nin su altı kaynaklarına erişebilmesine imkan sağlayacak. Oruç Reis gemisi, bana bu güveni veriyor."

"Batık gemilerden oluşan kültürel mirasa sahibiz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş da Türkiye'nin karada olduğu gibi denizlerde de çok büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu ifade etti.

Batık gemilerden oluşan kronolojik bir kültürel mirasa sahip olunduğuna değinen Özdaş, "Batmış gemileri ön plana çıkardığımızda, bu kadar zengin bir ülke göremiyoruz. Çok özel bir konuma sahip olan bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'nin dört tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Özdaş, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de olmak üzere, dört farklı gemi tipinin düşünülebileceğini söyledi.

Ege'ye ait, Marmara'ya özgü gemilere ait verilere ulaşmanın mümkün olduğunu anlatan Özdaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Eski Dünya) diye tabir edilen, Akdeniz medeniyetine ait olan kalıntıların yanı sıra 'Yeni Dünya' yani Pasifik, Atlas Okyanusu'ndaki batmış gemilere ilişkin birtakım verilere ulaşmak da mümkün. Su altında yapılan incelemelerde, 20. yüzyıla kadar gemi kalıntılarına rastladık. Çoğunluğu amfora, kiremit, sütun başlığı, sütun tamburu, lahit ve değirmen taşı taşıyan değişik tipte gemilere rastladık. Şimdiye kadar 200'e yakın batık tespit ettik. 450'nin üzerinde çapa bulduk. 50'ye yakın su altında kalmış mimari kalıntı tespit ettik." 

Doç. Dr. Öztaş, Güney ve Kuzey Ege'deki deniz seviyesi ölçümlerini yapabilme imkanı bulduklarını da belirterek, "Sadece arkeolojik miras değil, jeofizikçiler ve biyologlarla birlikte, deniz seviyesi ve biyoçeşitliğe kadar geniş bir yelpazede, Türkiye kıyılarının geniş bir haritasını çıkarttık. Bu da bizim Türkiye batık envanterini coğrafi bilgi sistemi içinde bir yere oturttuk. Şu anda yaklaşık bin, bin 500 metre derinliklere kadar araştırmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Altyapımız yeterli, bilgi anlamında da bu coğrafyada bir numarayız. Türkiye kendi karasularında yaptığı bu çalışmayla bir lider rol üstlenmiş durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin eşsiz bir su altı zenginliğinin olduğuna dikkati çeken Özdaş, bu durumdan yabancı araştırmacıların da çok etkilendiğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fransa ve Almanya'dan internet devlerine karşı ortak adım

Amazon'un patronu Jeff Bezos saniyede ne kadar kazanıyor?

Bahçeşehir SuperMassive’in Dünya Şampiyonası yolculuğu devam ediyor

Yeni Apple Watch'larda şaşırtan hata