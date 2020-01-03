Bilim insanlarından şaşırtan keşif: Denizin dibinde böyle görüyorlar

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Oxford University Museum of Natural History'de görevli araştırmacılar, Karayip Denizi'nin parlak resiflerinde yaşayan deniz yıldızları ve deniz kestanelerine göre daha kırmızı yılan yıldızının görme yeteneğine dair yeni bilgilere ulaştı. "Ophiocoma wendtii" adı verilen bu kırmızı yılan yıldızı, gece ve gündüz arasında büyük bir oranda renk değiştiriyor. Işığa karşı oldukça güçlü olan Ophiocoma wendtii, ilk olarak 30 yıl önce bilim insanlarının dikkatini çekti.

Son zamanlarda, bilim insanları bu türün üzerinde ışığa duyarlı çok sayıda hücre olduğunu farketti. Ancak, keşfedilen hücrelerin genel yapısına dair bilgi bulunmuyor. Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları ise bir hayli ilginç. Araştırmaya göre Ophiocoma wendtii'nin üzerinden keşfedilen bu hücreler görsel uyarıcıya sahip. Ayrıca bu canlının renk değiştirme özelliğininde görme yetisi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu düşünülüyor.

Yırtıcı canlılardan kaçınmak için ışığın ton farkını belirleyerek güvenli bölgelere kaçabildiği keşfedilen yılan yıldızının görme yetisi çok güçlü değil. Fakat araştırmacılar, bu çalışmanın oldukça ilgi çekici olduğunu ve 30 yıl önce ortaya atılan ışığa duyarlı olduğu için renk değiştirebileceği teorisindeki eksikliklerin de bu keşif sayesinde tamamlandığını ifade ettiler.